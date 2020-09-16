深圳發放「幼稚園補貼」每個學童每年1500元　非本地戶籍亦可申請

深圳教育局日前發出通知，宣布2020至2021學年的「幼稚園補貼」（健康成長補貼）即將開始網上申請工作，申請受理時間為10月23日至11月13日，工作完成時限為11月27日前。 通知又提到，符合政策的非深圳戶籍幼稚園學童亦能申請，每人每年可獲1500元（人民幣．下同）。

每名幼稚園學童每年可獲1500元，最多可享受3個學年。（中新社）

通知列明提交申請的非深圳戶籍幼稚園學童，需要符合指定四個條件，一是持有公安部門出具並在有效期內的 「深圳市居住證」，二是父母或法定監護人持有深圳有效房產證明或購房合同，或當地街道辦事處房屋租賃部門制發的《房屋租賃憑證》。此外，父母或法定監護人需要持有深圳人力資源和保障部門出具的社會保險卡，或市場監管部門核發的營業執照等。而屬於大陸地區但非深圳戶籍的幼稚園學童，另再需攜帶相關資料到現居住地社區工作站，申報並錄入父母的計劃生育資料。

據了解，每個學童在深圳的幼稚園就讀期間，最多能享受3次（3學年）健康成長補貼，每個學年申請一次，原則上分學期發放。補貼標準方面，每人每人可獲1500元，其中1300元用於抵減家長繳納的部分保教費，其餘200元則是用於幼稚園統一安排的免費體檢、購買兒童讀物及玩教具。

（綜合報道）