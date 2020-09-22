北京警方上月抓獲兩名地鐵「鹹豬手」　內媒指一人是銀保監處長

內地傳媒《經濟觀察網》引述消息披露，銀保監一名李姓處長上月在北京警方的「獵狼行動」中被當場抓獲，並被處分行政拘留10日。 報道指，「獵狼行動」是警方專門用以打擊地鐵、巴士上「色狼」的專項行動，李某當時尾隨一名女乘客登上列車，並趁人多擁擠之際，用手撫摸對方的臀部。

北京警方通報上月有兩名地鐵「色狼」被當場抓獲，內媒指其中一人就銀保監的處長。（微博）

報道稱，北京市公安局公交總隊在上月12日對外通報當月「獵狼行動」的成果，其中一宗是44歲的李姓疑犯，其被發現在北京地鐵4號線菜市口站的月台上形跡可疑，「在等車時候總是故意用身體靠近女乘客，眼睛不時四處偷瞄」。

兩名警員見狀後秘密跟隨李某，「果然，列車進站後，李某尾隨一名女乘客上了車，隨後趁人多擁擠，就開始了自己的小動作，用手摸女乘客的臀部」。警員做好取證工作後，當場將李某抓獲。李某隨後的審訊中對其猥褻的違法事實供認不諱，最終被處以行政扣留10日處分。

李某及胡某在地鐵猥褻女乘客被警方當場抓獲。（微博）

報道引述多名銀保監會的工作人員證實，上述44歲的李某即為銀保監會財務會計部（償付能力監管部）的一名李姓處長。涉案的北京地鐵4號線菜市口站，與銀保監會的機關辦公僅距離3個站。

（綜合報道）