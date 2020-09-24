內地網民喪PO「秋天第一杯奶茶」帶旺奶茶店生意　究竟咩含義？

「我想要秋天的第一杯奶茶」這句話近日在內地社交平台洗版，成為網絡熱議話題。不少網民在微博和朋友圈PO出一張奶茶照片，似乎「約定俗成」一樣都加上「秋天的第一杯奶茶」的hashtag。由於跟風的人愈來愈多，更帶旺了奶茶店的生意。

網民PO出自己的紅包和奶茶，指這是「秋天的第一杯奶茶」。（微博）

據悉，網民除了貼出奶茶照片，部分人還會同時貼上微信紅包截圖，金額多數是52元（人民幣．下同），顯示有人幫自己「秋天的第一杯奶茶」埋單。因此有網民推測，一些情侶想用「秋天來了」的名義向對方轉賬，並定義為「秋天第一杯奶茶」來放閃。

實際上，除了情侶外，也有人與父母家人互相發「秋天奶茶」的紅包。因此有人指出，其實就是「因應季節玩的一些梗」，讓大家要紅包更理所當然，不會很尷尬。但這種玩法不是人人都可以接受，也有網民認為只是一場炒作，「也說明現在的人太無聊空虛，什麼都跟風。」

網民熱議：

「和男朋友互相買了杯奶茶，因為異地，一點點小的儀式感，很開心。」 「節日已經滿足不了人類了，他們開始向24節氣下手了。」 「冬天裏給你們一把火。」 「都入秋一個多月了，是不是第一杯，自己心裏沒有數嗎？」 「52元可以買到什麼茶？應該叫秋天的第一桶奶茶。」

顧客突然湧入店內買「秋天第一杯奶茶」，店員表示「猝不及防」。（影片截圖/澎湃新聞）

也有人懷疑是奶茶店的營銷手法。因為「秋天的第一杯奶茶」登上熱搜榜後，有奶茶店的生意非常好。在河南信陽，一間奶茶店大排長龍，店員稱當日奶茶銷量增加30%。不過這名店員表示，「秋天奶茶」令人猝不及防，因未提前做好準備，顧客等候時間比較長。

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（綜合報道）