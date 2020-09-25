內地公司強逼員工改用國產手機　買華為有津貼　買新iPhone即炒魷

近日，在9月15日華為新一輪制裁這個敏感時期，江蘇某公司要求員工限期改用國產手機事件引起特別關注。目前該事件的最新進展來了，勞動監察部門回應稱公司無權約束：員工如果被開除，可以舉報到勞動監察部門。公司約束員工買什麼手機屬於違法。

江蘇一公司要求員工限期改用國產手機，其實這種情況並非第一次出現，幾乎每年都有類似的情況發生。對於這類事件，其實很多網友也都已經見怪不怪了。有人說這是炒作博眼球，也有人說這是道德綁架。當然，大喊支持的人也大有人在。

30天後仍用iPhone當自動離職 點圖看看讓公司發布的通知全文：

涉事公司江蘇首府酒業有限公司於9月15日發布通知稱，使用蘋果手機員工，限定30天內更換為國產牌手機，否則按照自動離職處理。所有員工不得購買蘋果手機，違者直接辭退，如購買華為手機將給予零售價格15%的補貼。

隨著公司要求員工限期改用國產手機事件的熱度不斷上升，也有媒體採訪了涉事公司，該公司回應稱：排除蘋果手機首要考慮的是安全問題，考慮到公司商業機密和員工個人信息的安全性，因此對蘋果手機不是很放心。另外該公司還回應道，並非只提倡華為手機，任何國產手機都可以。同時該負責人也反問道：「我作為中國人支持國產的所有手機品牌，應該沒有錯的吧！」綜合以上的兩點考慮，故此公司做出了這樣的決定。

隨著公司要求員工限期改用國產手機事件不斷發酵，也讓該事件登上熱搜。作為公司不可以以員工使用什麼樣的手機來決定是否開除其員工，這不僅不合法，而且更是一種不講理的行為。

天眼查APP顯示，報導中提及的涉事企業為江蘇首府酒業有限公司。該公司成立於2019年5月，註冊資本1000萬人民幣，法定代表人為陸體禹。經營範圍包括：食品（食鹽限零售）、農產品（除非包裝種子）批發、零售；配製酒生產；農產品初加工服務；糧食收購；白酒技術研發及其技術轉讓等。

江蘇一公司要求員工改用國產手機，您如何看待此事呢？

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