績效獎金不足行政後勤人員1/5　安徽醫院兒科醫護集體要求調職

安徽省安慶宿松縣人民醫院的兒科醫護人員，由於不滿7月份的績效獎勵金額過低，早前聯名撰寫報告向醫院領導請求全體調職。 聯名報告在網上廣泛流傳後引起關注，院方在周五（25日）發出情況說明，強調現時問題已經妥善解決，該批醫護人員的獎金將按醫院平均水平發放，未來亦會修訂完善績效考核方案。

網上流傳的報告。

據網上流傳的聯名報告指，兒科全體醫護人員申請調職的理由是「兒科現有的醫護人員能力不足，水平有限，不能為醫院創造財富」。報告又透露，兒科在7月份的績效獎勵僅得498元（人民幣．下同），相對行政後勤則有2600元，「兒科醫人員本月績效連在醫院有編制而整年不上班的人員都低，怎麼養家糊口」。

醫院的情況說明則稱，兒科醫護人員以往實際發放績效是全院臨床科室平均水平，但7月份時兒科服務人員大幅減少，導致當月的績效獎勵明顯偏低。情況說明指出，醫院領導班子獲悉後立即與兒科負責人及部分醫護人員溝通，並有召開專題會議進行研究，已有解決問題的初步意見，問題基本解決。

宿松縣人民醫院。 （資料圖片）

據介紹，醫院共有三方面處理方法，首先是調整兒科績效發放標准，決定給予兒科績效考核分配傾斜政策，7月份35名兒科醫護人員績效按醫院平均水平發放。其次是妥善做好職工思想工作，領導班子成員分頭與兒科主任、護士長和醫護人員進行溝通交流，聽取意見，獲得理解和滿意。最後就是會修訂完善績效考核方案，努力做到公平、更加合理。

（綜合報道）