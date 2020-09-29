怕影響市容剪斷光纜致居民斷網？　雲南大理某街道辦遭指責後喊冤

近日在網上流傳一份蓋有中國電信大理分公司公章的特急函件，信件稱在9月25日，大理市政府滿江街道辦事處安排人員將該公司一段光纜全部剪斷，造成滿江片區大量用戶通訊中斷時長達11小時。中國電信要求對方賠償道歉，並揚言追究刑事責任。 有當地知情者透露，滿江街道辦剪斷電信光纜與當地創建國家衛生城市有關，「覺得懸在半空中的電信光纜影響了市容環境」。但滿江街道辦事處就否認此事。再後來，電信大理分公司又向街道辦道歉，表示此事並非對方所為，令事件發生大反轉。

中國電信大理分公司向街道辦發出特急函件，指責對方把光纜全部剪斷，導致用戶斷網。（網絡圖片）

大理滿江街道夏家村的村民從9月初開始，一直在反映當地寬帶通信網絡和手機網絡受到影響。居民毛月（化名）稱，9月10日開始，夏家村附近幾家通信運營商的光纜被切斷，自己曾向電信、移動兩家運營商投訴，得到結果是「要等創衛結束才能把線路重新接通」。

根據中國電信發出的特急函件，9月25日12時20分許，電信大理分公司接到滿江片區大量用戶投訴，稱無法進行正常通信，該公司派人趕往現場進行障礙處理，經核實確認，滿江街道辦事處安排人員將該公司位於大理國際生態城至大理飛機場方向的光纜全部剪斷，致使該公司正在使用的網絡和業務受到嚴重影響。其中造成滿江片區域有線電話、寬帶以及無線手機用戶的業務正常使用受到嚴重影響長達10小時56分鐘。

特急函件還顯示，中國電信大理分公司提出「停止侵害」「道歉」「賠償」三項要求。據大理當地知情人士介紹，滿江街道辦將電信公司的光纜剪斷，是在沒有任何通知的情況下，安排創衛清理組將大理生態城至機場方向的光纜電路全部剪斷，「估計是覺得沒有下地的光纜影響了市容環境，影響了創衛。」

大理滿江街道辦工作人員則表示，目前被剪斷的電信光纜已經應急處置完畢，通信已經恢復，事件的後續處理還在積極協調溝通中。對於剪斷光纜是否因為當地「創衛」引發，滿江街道辦沒有明確回應。

及至9月27日，事情發生逆轉。中國電信大理分公司發出聲明稱，通信光纜中斷並非滿江街道辦事處行為，具體責任主體還在進一步調查中。中國電信大理分公司同時致歉，並表示已經撤回早前要求道歉的函件。對於通信光纜被剪斷一事，電信公司表示將積極配合政府部門調查，待具體責任主體確定後，啟動相關追償工作。

滿江街道辦工作人員其後接受內媒採訪時表示，目前能夠確認不是街道辦工作人員剪斷光纜的，至於是誰剪斷的也不知道。目前警方已介入光纜被剪斷一事的調查。

（上游新聞／澎湃新聞）