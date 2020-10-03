內地年度票房突破100億元　國慶檔期《姜子牙》《家鄉》爭冠軍

據觀影平台「貓眼專業版」數據顯示，截至周六（3日）下午1時，內地2020年度票房突破100億元（人民幣．下同）。其中《八佰》暫時以30.62億元票房位居第一，《姜子牙》、《我和我的家鄉》分別以7.76億元和6.75億元暫列第二、三位。 國慶長假期內地新片上映數量較多，數據顯示，假期首兩日票房（含預售）已突破10億元。截至周六下午3時，從總票房來看，《姜子牙》位列國慶檔期票房冠軍，《我和我的家鄉》則是周六單日票房第一。兩部電影目前均上畫三天。

內地2020年度票房已突破100億元。（VCG）

據悉，2020年度票房前十名影片依次是《八佰》、《姜子牙》、《我和我的家鄉》、《寵愛》、《我在時間盡頭等你》、《誤殺》、《信條》（港譯《天能》）、《葉問4：完結篇》、《奪冠》、《花木蘭》。

此外，出演《奪冠》和《我和我的家鄉》兩部電影的演員黃渤，其主演電影累計票房超過150億元，是繼吳京之後第二位在中國電影市場達到這一成就的演員。吳京目前以164億元的累計票房位居中國演員票房排行榜首位。

有專業人士預估，內地整個國慶檔期票房可能超過50億元。在不少電影業內人士看來，一方面是疫情後觀眾「報復性」觀影熱情較高，另一方面影片發行方和院線，均為黃金周「備足彈藥」，提供高質量的片源以及推出優惠政策等，鼓勵大家走入戲院。

（綜合報道）