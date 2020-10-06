中國太空站核心艙等研製進展順利　力爭2022年前後完成在軌建造

官方傳媒《央視新聞》在周二（6日）報道，中國航天工程圍繞太空實驗室飛行任務及太空站研製建設等工作，在「十三五」（2016年至2020年）期間取得顯著進展和重要成果，目前工程全線正在全力備戰太空站建造任務，力爭2022年前後完成在軌建造計劃，為後續實現太空站長期穩定在軌運營進行準備。 報道稱，中國太空站核心艙等各艙段研製進展順利，太空應用系統正在展開太空站科學實驗設施研製，以及運營階段應用任務論證工作。

中國太空站的天和核心艙。（中新社）

據報道，中國載人航天工程在「十三五」期間先後發射長征七號運載火箭、天宮二號太空實驗室、神舟十一號載人飛船、天舟一號貨運飛船，驗證貨物運輸和推進劑在軌補加，以及航天員中期駐留等太空站建造和運營的關鍵技術，為「第三步」的太空站研製建設奠定堅實基礎。

報道提到，按照計劃，中國太空站將先後發射天和核心艙、問天實驗艙和夢天實驗艙，進行太空站基本構型的在軌組裝建造。與此同時，亦規劃發射4艘神舟載人飛船和4艘天舟貨運飛船，進行航天員乘組輪換和貨物補給。

此外，報道稱從2017年3月開始，中國的航天員訓練就全面轉入太空站的任務準備。由於太空站的任務周期為3個月至6個月，故對於航天員的身心素質、知識儲備和應急處置的能力都提出更高的要求。目前，執行太空站建造階段四次飛行任務的航天員乘組已經選定，正在展開任務訓練。日前公布的第三批共18名預備航天員，他們都會參加太空站運營階段各次飛行任務。

（央視新聞）