西安童用爸爸手機訂了100瓶貴州茅台酒　合計430萬人民幣　結果……

熊孩子們真是越來越能折騰，就連假期都不能讓父母省心。這不，據媒體報道，西安的這位熊孩子用他老爸的手機，在盒馬超市一口氣下單100瓶貴州茅台，而且每瓶單價42999元（人民幣，下同），相當於一下子花了他老爸430萬元。最終並未支付成功，支付寶解釋了其中原委。

盒馬貼出有關烏龍事件（點圖放大瀏覽）：

支付寶工作人員表示，經內部核實，雖然該用戶確實提交該筆訂單，但最終並未跳轉到支付寶發起支付，而最後訂單超時而被系統關閉。而且支付寶在不同支付場景下都有額度限制，每筆交易都會受到智能安全系統的保護，安全性不用擔心。如果被盜，支付寶將會全額賠付。

儘管支付並未成功，但是盒馬方面卻認真了，真的是按照100瓶，每瓶單價42999元的貴州茅台去備貨了。這位熊孩子的老爸發現盒馬居然發貨了，緊急向盒馬方面進行了解釋，稱不是自己下的單，是自己的娃亂按的，希望能夠退貨。

那麼，為什麼這筆訂單還沒有付款，而盒馬卻會發貨呢？原來他下單的貴州茅台是預售商品，在下單的超市並沒有那麼多的庫存，臨近節假日，為保證送貨時效，該門店的負責人看到如此「大單」後就立刻盤貨。同時，他還聯繫其他分店緊急採購了100瓶茅台，後來才發現這筆訂單已經取消。隨後盒馬稱將對單價較貴商品設置限購措施。