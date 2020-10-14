上海「山寨名媛」驚現男版　合租酒店超跑炫富朋友圈也是拼出來！

最近關於「上海名媛群」時間引發了全網的關注。簡單一句話解釋，就是有一群需要豪車豪景的人群通過合租的方式來進行包裝炒作。就在上海名媛群被曝光後，男版名媛也被扒出來了，甚至牽扯出了一個龐大的產業鏈，終於明白抖音上這麼多「豪」都是從何而來。

男版名媛也被扒出來了

男版名媛也被扒出來了，那麼甚麼是所謂的男版名媛呢？其實指的就是那些靠盜圖來裝飾自己的朋友圈，然後在朋友圈裏炫耀的人。當然也有一些是通過合租的形勢獲得，甚至還有一些商家專門負責售賣類似的「素材」，從而獲取利潤。

今日衝上熱搜的正是這些男版名媛幕後大起底，他們的朋友圈也是「拼」來的，人送外號「男版名媛」。男版名媛也被扒出來了，這些男版名媛們，不僅朋友圈配圖撿現成的，連文案都是別人現成的照搬。

男版名媛也被扒出來了

所以，就別再羡慕抖音上的那些土豪了。絲毫不誇張的說，全網的勞斯萊斯都在抖音，其實此前曾有爆料，勞斯萊斯或者其他頂級超跑的一天的租金也才幾千元，如果是很多人合租擺拍的話，其實成本也是很低的。

男版名媛也被扒出來了，這讓我們懂得一個道理。真正的富人其實都很低調的，一般別人最愛炫耀的，也是他最缺少的。這些所謂的包裝和惡俗的風氣，真的是該好好管一管了！

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