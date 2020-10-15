山頂密集布網捕逾8萬隻鳥類　四川3人判囚須賠逾150萬

四川綿陽市三台縣景福鎮多名民眾，早前在某山頂布置密集的捕鳥網，結果在20多天內捕了高達8萬多隻包括領角鴞、朱雀等國家二級重點保護動物在內的鳥類。 內媒周四（15日）報道，案中3名疑犯已分別被判處2年3個月至2年7個月有期徒刑不等，並賠償1575900元人民幣的生態環境損失。

事緣去年10月，家住福家壩村的小趙在爬上某山山頂遊玩時，竟發現捕鳥網密布，一名操外地口音的男子正在取鳥，於是立即報警。趕到現場的民警發現，現場架設的捕鳥網猶如一個八卦陣，需要邊走邊剪才能正常行走於該處山坡，而現場堆放了大量被捕獲的鳥類，另有50多張捕鳥網、2台誘捕器。

不久，警方當場抓獲來自貴州的60餘歲男疑犯石某，後者謊稱來三台縣遊玩，捕鳥只屬個人娛樂，沒有其他人參與，然而其閃爍其詞，神情緊張，馬上被警員識破。之後，警方在其臨時居住點排查，成功將另一名40餘歲、同樣來自貴州的女疑犯陸某抓獲，並在一冰櫃內發現5000餘隻打包好的鳥類死體，涉案數量特別巨大；又從屋內搜出近百張捕鳥新網、數台誘捕器、一支噴火槍、數十個獵捕夾，以及一本記錄本。

記錄本內容顯示，去年10月3日至29日，參與獵捕鳥類統計人次4人，獵捕數量共計8萬餘隻。經鑑定，現場扣押的獵獲物包括領角鴞、朱雀、燕雀、鵐等國家二級重點保護動物和三有動物。

經審訊，石某、陸某對夥同陳某政、陳某德，進行獵捕野生鳥類的犯罪事實供認不諱。陳某政、陳某德同年11月主動投案自首。通過審訊，民警順藤摸瓜又鎖定了收購獵獲物，涉嫌構成掩飾隱瞞犯罪所得罪的貴州40餘歲男疑犯龍某華，並在貴州警方配合下於今年1月將其緝拿歸案。

今年9月，三台縣人民法院對陳某政、陳某德、石某三人分別判處有期徒刑，至此，該特大非法狩獵案成功告破，三台縣公安局森林警察大隊正進一步就延伸發現的掩飾隱瞞犯罪所得的案件作出偵辦。

（紅星新聞）