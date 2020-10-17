英雄聯盟全球總決賽現「黃牛票」最高3萬一張　上海警方介入調查

2020英雄聯盟全球總決賽將在10月31日於上海浦東足球場舉行，並開放6312個免費觀賽席位。然而網上近日開始流傳該賽事的「黃牛票」，最高甚至炒到3萬元（人民幣．下同）一張。目前上海警方已展開調查，並指出所有「黃牛票」都是假的。

賽事官方在開啟登記通道後僅4小時，登記人數便突破100萬。除了黃牛票，不法分子還以不同價位，提供不同中籤率的代搖號服務，聲稱民眾只要提供電話、姓名、身份證號、英雄聯盟遊戲賬號密碼，即可「通過內部渠道進行官方正規搖號」，其中7500元可保證100%中籤得票，500元有30%概率中籤，失敗則不退款。

不過浦東治安支隊程君警官表示，所謂黃牛票都是假的，觀賽席位全部通過搖號方式產生，且與身份證號直接掛鉤，不可轉讓。而在警方指導下，賽事主辦方將嚴格落實人臉核驗身份證，從根本上杜絕黃牛倒票行為。

警方進一步強調，是次決賽觀賽不會有任何實體票據，只有電子票據，觀眾本人有效身份證件是唯一登記、抽取及入場憑證，且人證必須對應，並提醒觀眾買所謂黃牛票，存在個人信息洩露的風險。同時，比賽當天當局還將組織安排警力，加強場館外圍治安巡控，嚴厲打擊黃牛擾序行為。

（澎湃新聞）