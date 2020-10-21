赴約食宵夜卻被「走數」飯錢　雲南女如廁後始知同枱友人一走了之

近日在雲南保山市，一名李姓女子受朋友邀約到燒烤店吃宵夜，不料在酒足飯飽後，在場的10多名朋友卻趁李女上廁所時一走了之，李女返回飯桌時則被老闆以想吃「霸王餐」為由報警處理。

李女如廁後回到燒烤店，卻發現剛才一起吃宵夜的朋友全部不見蹤影。（春城晚報）

綜合內媒報道，事發在10月14日凌晨4時左右，蘭城派出所接某燒烤店老闆報警稱，有一群年輕人在店內消費卻不願意結賬，全部人幾乎都已離開，只剩下最後一名女子，但她也不願埋單並一直爭吵不休。

警方接報後到現場了解情況，李女表示，飯局不是她約的，很多都是熟人約來的朋友，沒想到他們居然會在自己上廁所的空檔藉故離場，唯獨留下她來埋單。據悉，李女和友人共消費了500多元（人民幣．下同），而她身上僅有200元現金，微信上的餘額也不夠支付。

李女未能支付賬單，餐廳老闆報警處理。（春城晚報）

燒烤店老闆要求李女必須付清賬單才能走人，李女則感到非常委屈，「自己只是被邀約一起來吃宵夜中的一個，沒想到最後卻被當成了冤大頭。」李女其後打電話和發微信給剛剛一同吃飯的朋友，希望能得到幫助，結果朋友們有人關機，有人不回訊息，一時之間誰都聯繫不上。李女等了很久，一起吃宵夜的朋友始終沒來，也沒有人給她轉賬。

最終在警方的調解下，李女聯繫了另一位好朋友，請她連夜趕過來送錢結清賬單，這場宵夜風波才得以平息。

（春城晚報）