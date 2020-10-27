浙江漢「拉車門」盜竊卻狡辯　警方靠「微信運動」數據一招揭穿

現時不少民眾會使用「微信運動」統計步數，浙江台州臨海市警方近日便靠此間接破獲一宗「拉車門」盜竊案件。 疑犯陳某被抓獲後一度死活不肯承認自己的偷盜事實，警員於是使出了絕招，質問對方何以作案當天走了20多公里路，從而迫使對方認罪。目前，陳某已被臨海市公安局刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

本月19日上午，船至村李先生向邵家渡派出所報案，指自己前一晚回家時把車停在自家房門前空地上，惟忘了把車內錢包拿下來，也未注意車門是否鎖好，結果當日再查看發現車內有翻動跡象，錢包內的3500元人民幣更不翼而飛。

警方通過現場勘查，發現涉事車輛沒有被砸被撬，所以研判這為一宗典型的碰運氣式「拉車門」事件。經仔細查看閉路電視，警員發現一名可疑人員於當日凌晨3時左右，在一輛越野車旁反覆走動，遂將其鎖定。之後民警擴大偵查範圍，查看了周邊十多個閉路電視後，終於確定陳某身份並找到其住處。至本月21日上午，蹲點守候的辦案人員將出來逛街的陳某抓獲歸案。

面對陳某拒絕承認犯行，民警遂問對方平時會否鍛煉，獲回應不會後再問平時會否使用搖步器，結果同樣獲否認後，遂質問：「那你19號走了20多公里路，微信步數達到三萬多步，這是怎麼回事？你幹什麼去了？」陳某旋即啞口無言。

經查，陳某其實為慣犯，已有多個「拉車門」盜竊前科，更在去年11月因犯盜竊罪被判囚7個月，於今年4月份才刑滿釋放。來到臨海後，沒有穩定工作的陳某經濟拮据，但花銷巨大，他於是想起了自己的老本行，遂在19日凌晨獨自從大田街道某村自己的出租屋出發，狂走20公里尋找作案目標。

（中國青年報）