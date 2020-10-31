常熟農商行逾百員工肺結節3人患肺癌　疑辦公環境不佳引發

江蘇常熟農商銀行日前爆發「群體性肺結節事件」，該行金融科技總部人員自去年搬入新裝修的辦公室後，便陸續有多名員工體檢時發現肺部有結節。截至周四（29日），肺結節患病員工已達106人，此外更有3名員工確認患肺癌。 有員工質疑，事件與辦公環境有關，又質疑公司委託機構所做的檢測報告有問題。事件持續發酵下，常熟銀行股價「閃崩」，相較周二（27日）的收盤價，3天時間市值蒸發37.3億人民幣。

事緣去年5月開始，常熟農商行金融科技總部人員陸續搬入新裝修的蘇州2.5產業園M3棟大樓，惟剛搬入不久，已有員工提出辦公室有較強裝修異味，銀行也在工作日進行多輪二次裝修。濃烈刺鼻的氣味惹來員工質問為何不選擇在休息日進行裝修，但獲裝修方告知「領導要求，沒有辦法」。

今年6月，銀行員工進行年度體檢，結果剛出時由於無人知曉肺結節為群體性事件，認為只是自身原因導致，故未引起重視，直到8月中旬，蘇州體檢機構愛康國賓進行體檢報告解讀，發現多名員工肺部有結節，事件就此爆發。

去年5月開始，常熟農商行金融科技總部人員陸續搬入新裝修的蘇州2.5產業園M3棟大樓。（網上圖片）

8月31日，一名為「喝茶的貓」的網民在網上發出「救命帖」，稱常熟農商行許多員工出現肺部結節病症，一年前這些員工的體檢都是正常的，有理由懷疑疾病是新裝修的辦公區所引致，還表示公司在得知消息後沒有第一時間排查給員工交代，反而把剩餘未體檢的員工的體檢日期推遲到10月。

半個月後，他再發帖表示，行方一直當事件沒有發生過，還安排醫生進行慰問洗腦。帖子內容獲多名留言者印證，指「銀行方面安排講座給員工洗腦，各種話術表達肺結節是正常的，很多人都有」，甚至還有領導在會議上聲稱「希望家裡的事情不要傳出去，在家裡解決就好」。對此常熟農商行作出回應，指公司已先後委託兩間不同的檢測公司進行檢測，結果均為合格，至於將體檢時間推遲到10月，則是因為受疫情的影響。

不過員工並不認可公司說法，有網民透露兩間公司以及檢測內容都是行方自己定的，但未查到有關公司是否具國家認可的資質，「檢測的內容都出了一個甲醛，其他都是雞毛蒜皮，並不是關鍵，你們為什麼避重就輕？」更有人暗示這是陰謀，「多拖拖，拖的時間越長越好，等有害物已經散的差不多了再去檢測」。

至周三（28日），常熟銀行股價暴跌9.84%，幾乎跌停，同晚一張名為「常熟農商銀行群體性肺結節事件」的截圖在微博上曝光，除了對該事件的時間線梳理，還附上了員工們的訴求，事件就此引發廣大關注。

翌日，常熟銀行官網發布《關於體檢中有員工查出肺結節的情況說明》，指銀行在辦公場所投用前已委託第三方環境檢測公司檢測，結果為合格，銀行也在今年例行體檢中加入了肺部CT項目。針對事件，銀行將成立專門工作小組，同時聘請第三方機構對辦公環境進行三次全面檢測。

到了周五（30日），微信公眾號「行長助手」發布常熟農商行受害員工的申訴材料，針對上述說明列舉了5點質疑，包括2.5產業園M3棟辦公大樓在員工入駐後進行了多輪二次裝修工程，入駐前的檢測報告無實際參考意義；歷年的員工體檢都包含肺部CT項目，非今年才有；公司安排專業醫生為員工提供諮詢和解答，但實際上是傳播患肺結節屬正常現象的主題思想；說明所稱添置空氣淨化設備，增加綠植，實則只是購買了空氣淨化器；說明公布的報告中，連受檢單位名稱都是錯誤的。

事件目前仍在持續發酵，雖然深處漩渦，但常熟農商銀行金融科技總部表面似乎風平浪靜。據內媒報道，大樓在周四晚上依然燈火通明，程序員像往常一樣還在加班寫代碼，不過面對記者的採訪，他們不是三緘其口然後匆匆離開，就是以「銀行要求不要對外亂說」予以婉拒，或是直接坦露緊張、擔憂的情緒。

（綜合報道）