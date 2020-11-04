河北「半仙」用斧頭皮鞭「治病」　將女子監生打死　判囚13年

河北省滄州市鹽山縣女子胡瑞娟被丈夫陳春龍帶至當地一「半仙」家中「看病」，被「半仙」趙清江診斷為「蛇仙附體」。為將胡瑞娟的「病」治好，陳春龍及其弟弟陳金來竟然按照趙清江的要求，用斧頭和皮鞭將胡瑞娟監生打死。 據內媒《新京報》報道，胡瑞娟家人周二（3日）收到該案判決書，鹽山縣法院一審判處「半仙」趙清江有期徒刑13年，判處受害人丈夫陳春龍有期徒刑12年，陳春龍弟弟陳金來有期徒刑2年2個月。

判決書顯示， 2017年11月，胡瑞娟被丈夫陳春龍帶至當地號稱「半仙」的趙清江家中「看病」。趙清江診斷胡瑞娟為「蛇仙附體」。趙清江在給胡瑞娟「看病」時，用斧子敲打胡瑞娟背部和腿部，陳春龍按照趙清江要求用三角帶和木棍自製皮鞭抽打胡瑞娟，陳金來抱住胡瑞娟防止其掙扎，最終把胡瑞娟打死。

案發後，陳春龍和陳金來涉嫌故意傷害罪被警方刑拘，趙清江因涉嫌故意傷害罪被警方監視居住。經法醫鑑定，胡瑞娟死因是鈍性外力多次打擊所致的創傷性休克。

法院認為，3名被告人行為均構成故意傷害罪，不符合利用迷信致人死亡的客觀構成要件。今年10月26日，鹽山縣法院作出一審判決，趙清江、陳春龍、陳金來均犯故意傷害罪，分別獲刑13年、12年、2年2個月。

胡瑞娟的弟弟胡連軍向內媒透露，他認為法院對3名被告人量刑太輕，將依法向滄州市檢察院申請抗訴。

（新京報）