五部委規範搏擊活動　中國武術協會：不得以門派名義參加綜合格鬥

內地體育總局、公安部、民政部、衛生健康委、市場監管總局等五部委，近日聯合印發了《關於加強搏擊類項目賽事活動安全管理工作的若干意見》（下稱《意見》），規範搏擊類體育賽事活動；中國武術協會早前亦向武術界發出了《關於加強行業自律弘揚武術文化的倡議書》，明確武術習練者不得以武術拳種、門派名義參加綜合格鬥、自由搏擊等搏擊類項目賽事活動。 僅今年6月份以來，相關措施已及時果斷制止了16宗武術搏擊類項目違規賽事活動，淨化了行業風氣。

《意見》明確，體育部門要加強行業安全監管，進一步健全和完善搏擊類項目的行業標準、運行規範等；公安部門要依法查處搏擊類項目運動場所和賽事活動中的各類刑事案件和治安案（事）件，並會同體育部門加強對涉及有關項目的境外非政府組織的監督管理等。

民政部門要依法對搏擊類項目社會團體、社會服務機構等社會組織實行登記管理，並查處未經登記擅自開展有關項目賽事活動的非法組織等；衛生健康部門依法對醫療保障、安全救護履行監督管理職責等；市場監督管理部門依法對搏擊類項目運動場所經營秩序、賽事活動符合國家標準情況履行監督管理職責等。

對此，中國武術協會相關負責人表示，近年坊間大量涌現了崇尚對抗的搏擊類項目賽事活動，促進了體育產業發展，然而部分賽事存在規則不明確、組織不規範、現場急救設施不完善等問題，有人員傷亡的風險。因此，武術習練者不得以武術拳種、門派名義參加綜合格鬥、自由搏擊等搏擊類項目賽事活動，不參加不分項目、性別、年齡、體重級別等不規範賽事活動。

（綜合報道）