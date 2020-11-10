浙江破微信騙案：騙子組群「教投資」　近百人受騙涉額逾千萬人仔

浙江台州市仙居縣的吳先生，去年11月初透過號稱「炒股專家」的「趙大師」的推薦加入一個微信投資群，被騙取70萬元（人民幣，下同）的買樓首期才意識受騙報案。經警方10個月縝密偵查，至近日搗破涉案犯罪集團，拘捕43名疑犯，涉額逾千萬元，受害者多達100人。

涉案的微信投資群內「高手如雲」，有「大師」直播授課「打新幣」賺錢、24小時在線服務等，趙大師更聲稱只要按照其方法投資，年入百萬元都是小意思。吳先生發現微信群內成員幾乎在趙的指導下賺錢，更陸續有投資賺錢的截圖，他最終經不起誘惑進行投資。

不過，涉案的數字貨幣今年1月初開盤，價格卻在短時間內從3.5元暴跌至0.4元，且平台提取現金的通道關閉，他最終發現受騙。

經查，警方發現受害者被騙金額由20萬至近百萬元不等，均與一間由湖南籍男子鄧某、陳某等人在馬來西亞開設的科技投資公司有關。涉案集團有逾70名成員，其中大股東鄧某負責幕後出資組建公司，陳某等人則負責公司日常管理、業務開發營運等。成員又分成多個小組，每天針對不同的受害者總結最新進展，制訂下一步計劃，更有培訓課程和教材專門傳授「話術」。

疑犯被警方拘捕。（網絡圖片）

成員在各個聊天群中，按照事先寫好的劇本行騙，包括扮演老師討論數字貨幣、股票等知識；負責與受害者搞好關係，取得信任，遊說投資；扮演投資後賺大錢，營造投資氛圍，引誘受害者投資等。

警方今年7月先後在河南駐馬店、湖南長沙、貴州六盤水等地拘捕疑犯，並對查明身份的20餘名疑犯進行網上緝捕，其中陳某在9月自行向警方自首。疑犯交代，受害者下載的金融軟件是一個詐騙平台，集團成員可隨意操控價格走勢，受害者投資的錢款只會轉移到成員的私人帳戶。

（證券時報網）