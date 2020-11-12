權慾燻心｜出身司機卻冒充「書記」　雲南車隊黨支書收賄近千萬元

雲南省機關事務管理局車隊黨支部書記周忠慧涉嫌受賄、利用影響力受賄、行賄一案，上月底經雲南省檢察院交辦，交由安寧市檢察院向安寧市法院提起公訴。 雲南紀委近日在反腐紀錄片中播出周忠慧受訪片段，具體說明其嚴重違紀違法的細節，更披露周忠慧此前只是一名專職司機，卻一直冒充是「周書記」，後來甚至直接花費20萬元（人民幣．下同）打通關係，以當上機關事務管理局車隊黨支部書記。 周忠慧致力營造在機關擔任領導、能辦事的形象，繼而收錢為人「辦事」，至案發時已伙同他人共同收受賄賂近千萬元。

節目有播出周忠慧的懺悔錄節選，顯示其一早就已權慾燻心。（影片截圖）

周忠慧在鏡頭前自述其「墮落」的原因，是一次的經歷令其得嘗權力的魅力，「剛到車隊時，我開車送時任雲南省委書記白恩培的客人去機場乘飛機，不巧的是，當天昆明大堵車，可能要趕不上飛機了，我馬上給白恩培的秘書李小平打了電話說明情況。隨後，李小平說沒問題，很快整個道路就為我們那輛車讓道了。」

節目介紹，作為專職司機的周忠慧利用工作便利，以「領導用車」的旗號，駕駛專車到會所，在酒桌上與老闆、老鄉交往，冒充是「周書記」，並有意無意地在別人面前裝作認識領導多、能辦大事。日常生活中，周忠慧換上別墅，配上數百萬元的豪華裝修，代步工具亦換上奧迪A8、豐田陸地巡洋艦等豪車。甚至在下班以後，周忠慧會專門找來朋友擔任司機。最後，周忠慧用20萬元賄賂不法商人以疏通關系，成功當上雲南機關事務管理局車隊黨支部書記。

周忠慧在鏡頭前自述其「墮落」的原因，是一次得嘗權力的魅力後難以自拔。（影片截圖）

周忠慧當官後就大肆收賄斂財，例如在2007年伙同不法商人通過國土資源廳相關干部，為某煤礦少繳納礦產資源有償使用費提供幫助，事後收受煤礦老板送贈的80萬元現金。周忠慧並於同年聯同他人向雲南省煤礦安全監察局局長鄒立生「打招呼」，協調從輕處理獅子山煤礦重大氣體爆炸事故，並於事後收賄275萬元。周忠慧營造「周書記」是機關領導能辦大事的形像，先取得請托人信任，再向請托人談條件、收錢，五年間伙同他人共同收受賄賂多達966萬元。

（綜合報道）