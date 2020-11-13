調查指9成「港漂」冀內地機構來港辦學　師資水準最受關注

入境處數據顯示，由2003年至今，通過各種人才計劃來港的內地「港漂」合共約26.8萬人，過去五年增約2.5萬人次，料到2030年將達50萬人。 本港的教育優勢是內地移民赴港的重要因素之一。但自去年社會運動以來，不少「港漂」對本港的教育情況有所憂慮。據了解，目前並未有一間內地中小學於本港辦學。 對此，中國絲路智谷研究院與「港漂圈」周四（12日）發布關於港漂群體引入內地辦學機構需求的調查報告。報告指，在收到的3652份有效問卷中，90.55%受訪者願意讓子女入讀內地機構在港學校。

九成「港漂」支持內地學校赴港辦學。（中新社）

調查報告顯示，家中有學齡前兒童的「港漂」家長比例佔問卷調查總人數的逾六成，是對內地來港辦學需求最強烈的群體。其中，逾六成家長願接受每年5萬元以上學費，三成願意支付與多數國際學校水準接近的10萬元以上，更有近兩成受訪者選擇「不介意學費」。

報告指，受訪者對本港教育亦有顧慮之處，近85%受訪者表達了對「家國教育欠缺」的顧慮；逾百人提及部分香港教師歧視內地家庭背景、將政治觀點帶入校園等問題；約半數受訪者認為香港學校「欠缺全球視野」及「教育水準不足」。

報告還顯示，受訪者對於內地機構來港辦學最關注因素是「師資水準」。其次是「升學優勢」和「與國際課程接軌」 ，「家國教育」位列第四，僅兩成受訪者關心是否與香港本地課程接軌，而對「與內地課程接軌」的關注者多出一倍。而最受「港漂」群體青睞的來港辦學團體是「內地重點學校或名校集團」多間名校如北京大學、清華大學和上海外國語大學的附屬中小學等都被頻繁點名推薦。

據介紹，是次調查通過「港漂圈」微信公眾號進行，於10月28日至11月1日間收到3652份有效問卷，是香港針對「港漂」人群的首次大型問卷調查。

絲路智谷研究院院長梁海明教授表示，「港漂」作為香港市民中的一個群體，訴求和需要應當被正視，「如果孩子離港，在港工作的父母也往往會尋求其他機會回內地工作，等於讓香港不斷流失人才」。

梁海明還表示對內地重點中小學的教學質量有充分信心，北師大附中國際部去年畢業生曾獲美國排名前30名大學的340個錄取通知書，「這一水平不低於香港目前任何傳統名校或國際學校」。

絲路智谷研究院和「港漂圈」倡議，香港可在得到中央及相關部門的支持後，由香港辦學團體與內地教育機構合作在港辦學，特區政府可批出空置校舍，同時開放來自內地教師人才來港簽注政策。

（環球時報）