大極拳高手馬保國成網民惡搞對象　本尊微博回應稱已遠離武林是非

經常上網的朋友應該不會對馬保國這個名字感到陌生，馬保國自稱「渾元形意太極拳掌門人」，因為在2020年5月17日與王慶民切磋的過程中被KO，從而引網絡熱議。如今馬保國被很多剪輯視頻惡搞，近日馬保國首度回應被惡搞：「網絡資訊很亂，大家要明辨是非。」

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重溫馬保國與王慶民比試過程：

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馬保國首度回應被惡搞，相信很多網友也在各大社交平臺看過很多被建議的高效視頻。今年5月，他與一位搏擊教練比武被三次KO ，1月還曾被一個年輕人打敗。

眾所周知，5月17日下午，在山東淄博進行了一場「演武堂之十六」的搏擊比賽中，69歲的馬保國首次登上搏擊擂台，對手是比他小民間武術愛好者20歲的王慶民。比賽開始之後，馬保國僅僅10秒鐘就被對手擊倒在地，之後又兩次被擊倒。

幾個月後，馬保國成了鬼畜區頂流，由於關於他的鬼畜視頻實在太火太多太有才華，他成了無數人的快樂源泉。雖然馬保國比武這事已經過去幾個月了，但因為這些視頻，幾乎所有人都開始修煉馬學， 「耗子尾汁（ 好自為之 ） 」成了當下最流行的網絡用語。

在視頻裏，他控訴那個年輕人「不講武德」，勸他「好自為之」，正是這句「不講武德」成為笑談。馬保國根本不像視頻裏被人打得鼻青臉腫，窩囊兮兮，反之，他1977年就上了大專，參過軍，進過國企，白手起家出國闖蕩，經歷稱得上傳奇。

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他的這兩段視頻，在網絡平台經過剪輯後，使得各種各樣版本的「不講武德」層出不窮，在網絡平台迅速傳播，也讓他成為了「笑料」。

馬保國首度回應被惡搞，正是因為這樣的視頻被廣泛傳播，最終也驚動了早已回歸平靜生活，遠離武林圈子的馬保國。

因網絡瘋傳馬保國的惡搞內容，使得馬保國首次出來澄清，並指自己已遠離武林的是非圈子。（微博）

最終，馬保國在個人微博上首度回應被惡搞視頻：「最近網上出來很多關於馬老的各類剪輯視頻，網絡資訊很亂，大家要能清晰明辨。

這裏是我們對外唯一的視窗平台，一切資訊以此發佈為准，謝謝大家。馬老已回歸平靜生活，遠離武林是非圈子，望大家能瞭解為盼。」

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