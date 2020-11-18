深圳12歲童打籃球跌倒致「睪丸扭轉540度」　隔天發黑壞死遭切除

深圳一名12歲男童日前和同學打籃球時不小心摔倒，下體開始陣陣作痛，家長立刻帶男童去醫院。醫生當時建議要動手術，但男童覺得疼痛減弱，以為情況好轉，便與家人回家。沒想到第二天男童覺得下體更痛了，便再到醫院檢查，此時醫生發現左側睪丸已經發黑、壞死，只能動手術切除。

男童的主治醫生指，男童左側睪丸扭轉了540度，已經發黑、壞死，只能手術切除。（影片截圖）

據內媒《深廣電第一現場》等17日報道，男童摔倒後第二日，深圳市兒童醫院泌尿外科副主任尹鑒淳醫生為男童檢查後發現，男童左側睪丸扭轉了540度，已經發黑、壞死，只能手術切除。之後，尹鑒淳考慮到男童右側睪丸將來也可能扭轉，對它也進行了探查和固定。

尹鑒淳解釋，男童的睪丸本身就有異常情況，不正常的睪丸會像鐘擺，因此容易扭轉。尹鑒淳又解釋稱，睪丸自身並不會扭轉，但是睪丸上面有一根如同繩索一樣的精索會扭轉「打結」； 由於給睪丸供應營養和運走代謝廢物的血管從精索中通過，一旦精索「打結」後，睪丸就會「挨餓」，一般超過12個小時後會缺血壞死。

尹鑒淳提醒，睪丸扭轉一經診斷，應盡快治療，迅速恢復血供，挽救睪丸，切不可因試圖明確診斷而浪費時間，增加壞死和切除率。

尹鑒淳強調，在6小時以內如果能得到及時的處理，基本都能挽救「窒息」的睪丸；如果在發生之後的6到12小時內處理，睪丸存活率約70%；如果在12到24小時以內處理，睪丸存活率驟降至20%；如果大於24小時還沒有施救，那睪丸基本無存活可能。

報道指，哪怕睪丸扭轉發展到了最糟糕的地步而被切除，只要另一側能完成健康的成長發育，依然能起到傳宗接代的作用。

（綜合報道）