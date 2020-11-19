廣西靈山成立《武則天她媽在欽州》工作組　稱要挖掘歷史文化遺產

內地網上瘋傳一份地方政府文件，標題為「靈山縣人民政府辦公室關於成立《武則天她媽在欽州》歷史文化研究工作組的通知》，文件名稱居然近似粗口，引來網民熱議。 靈山縣文化廣電體育旅游局副局長勞德聯在回覆傳媒查詢時，證實該工作組是真實存在，他就是工作組辦公室主任。勞德聯稱，現在正處於搜集資料階段，具體完成時間看工作進度。

靈山縣成立《武則天她媽在欽州》歷史文化研究工作組。（微博）

四川廣元皇澤寺有一尊武則天真容石刻像。（微博）

據了解，文件介紹稱為為進一步推動《武則天她媽在欽州》歷史文化研究，挖掘靈山歷史文化遺產，豐富靈山歷史文化底蘊，保護和傳承靈山歷史文化，經縣人民政府同意，決定成立《武則天她媽在欽州》歷史文化研究工作組。

按照成員名單，總協調為靈山縣人大常委會主任丁奇遠，組長是宣傳部部長兼副縣長黃春柳。工作組下設辦公室及4個專項工作組，辦公室設在縣文化廣電體育局，負責統籌協調各專項工作組開展工作。

翻查資料顯示，雖然武則天是中國歷史上唯一一位女皇帝，但史書對於其母親沒有太多的記載。武則天的母親姓楊氏，名字不詳，武則天是其次女。楊氏出身隋朝宗室，武則天登基後，尊楊氏諡號孝明高皇後，陵曰順陵。位於陝西咸陽縣的武周皇家陵寢之一的順陵，就是楊氏之墓。

武周皇家陵寢之一的順陵，就是武則天之母楊氏之墓。（微博）

至於靈山縣，根據縣政府網站介紹，該縣主要旅遊景區無一與武則天有關，但就有中國荔枝之鄉、中國奶水牛之鄉、中國養蛇之鄉、中國名茶之鄉的美名。

網民熱議：

先不說這事咋樣，單就表述，你不能寫個武則天母親在欽州？非要用她媽？你她媽的。 巧立名目掙大錢。 國家的經費就這麼混。 我們（四川）廣元是女皇出生的地方。 名單上的人可以免職節省財政了，廣西扶貧應該資金挺緊張的。 就衝這標題感覺是一幫碩鼠在忽悠經費。

（綜合報道）