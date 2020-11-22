湖南已婚女網戀產子　怕丈夫發現棄嬰垃圾堆致其死亡　獲刑10年半

湖南婁底市女子杜某前年與男子劉某網戀，並隱瞞自己已婚對方多次發生性關係，其後懷孕。她今年2月1日誕子，因怕丈夫知道後與其離婚，於是將兒子裝在膠袋內，再棄置於垃圾堆，男嬰最終身亡。湖南省雙峰縣人民法院近日一審開庭審理，杜某犯故意殺人罪成，獲刑10年半。

法院審理查明，杜某與丈夫喻某於2012年8月登記結婚，並於2017年5月誕下女兒。2018年上半年，杜某通過社交軟件結識來自株洲市的劉某，並隱瞞自己已婚的事實與對方多次發生性關係。

杜某去年7月在中山市某醫院檢查時發現懷孕，劉某知道後希望她將孩子誕下。今年2月1日凌晨2時許，杜某在娘家產下一名男嬰，並將初生的兒子在沒有採取任何保暖措施的情況下，連同胎盤裝入垃圾袋內，之後再將垃圾袋丟至馬路邊一米多高的垃圾堆。

直至2月9日，男嬰屍體被村民發現並報警。經鑑定，男嬰符合在寒冷及飢餓環境下因羊水吸入性肺炎至呼吸循環衰竭死亡。同年3月13日，杜某被警方拘捕。

法院審理認為，杜某不履行撫養義務，將生活完全不能自理的被害人丟棄至人跡罕至的地方，令被害人難以得到他人救助，放任被害人死亡，其行為已構成故意殺人罪，依法應當追究其刑事責任。鑑於杜某到案後如實供述罪行，且願意接受處罰，可從輕處罰，遂作出上述判決。

（綜合報道）