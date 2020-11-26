江西漢怒殺霸母姦妻殺人犯　律師：不屬正當防衛，但可能從寬處罰

江西男子熊某飛2014年犯下一宗殺人案，在今年被捕。據熊某飛交代，熊家早年收留流浪街頭的凌某青，但之後凌某青先後霸占了熊某飛的母親吳某、強姦熊某飛的妻子、打熊某飛的兒子。2014年熊某飛忍無可忍，將凌某青殺害並拋屍荒山。 讓人意外的是，警方發現，被害者凌某青居然是一宗殺人案兇手：他曾在1990年殺害前妻一家後潛逃。 對於此案，有內地律師表示，熊某飛行為「不構成正當防衛」，但有可能從寬處罰。

警方根據熊某飛供述，找到凌某青⑩骸。（網上圖片）

據熊某飛供述，大約在1990年年末，已經淪為乞丐的凌某青，到江西省上饒市討飯時被他家收留並且充當勞動力。但是沒過多久，凌某青霸占了他的母親吳某，與其一起生活，並將其帶到浙江義烏打工。20多年後，熊某飛結婚生子，凌某青卻強姦了他的妻子，致使熊某飛的妻子2014年離家出走，家庭破裂，性格懦弱的熊某飛選擇了忍氣吞聲。據了解，凌某青曾公開威脅熊某飛，「我以前在老家把我妻子和她家里人殺了，你敢反抗我就再殺你全家！」

直至2014年年末，一天晚上吃飯的時候，凌某青動手打了熊某飛的兒子，一直忍讓的熊某飛最終爆發，趁凌某青睡著後，用錘子將他殺害並分屍掩埋在義烏市郊外的一處荒山里。此後，熊某飛帶母親孩子搬走，直到今年被捕。

但意想不到的是，凌某青自稱的殺人經歷居然是真的：警方調查顯示，凌某青是安徽省含山縣「1990·6·4」故意殺人案的在逃兇手，殺害前妻一家三口後畏罪潛逃到上饒市，此後頂替熊某飛生父熊某毛的身份。警方也是在追查凌某青行踪過程中，發現其曾現身義烏，進而發現熊某飛殺人案。

此事經媒體報導，引起社會關注，許多網民對熊家人表示同情。對於此案中，熊某飛的行為是否具有防衛性質，是否可以申請減輕處罰？不同的律師也各執己見。

有律師稱案情中熊某飛殺人不屬於正當防衛，「本案中熊某飛殺害凌某青的行為是發生在凌某青睡著後，其殺害行為不屬於『為了他人權利免受正在進行的不法侵害』，因此熊某飛的行為不屬於正當防衛，當然也不屬於防衛過當，最多是事后防衛，類似於私力復仇，依法不能享受『應當減輕或者免除處罰』的法定寬宥。」

也有律師表示：「熊某飛殺害凌某青事出有因，是在被害人凌某青強姦其妻子、動手打其兒子『忍無可忍』之後。需要充分考慮案件中的防衛因素和過錯責任。凌某青嚴重破壞熊某飛的家庭關係，在案發起因上存在重大過錯，熊某飛可以酌情從寬處罰」。

警方根據熊某飛供述，找到凌某青⑩骸。（網上圖片）

（綜合報道）