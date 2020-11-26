傳播逾6千集作品涉侵權　D站創始人溫博特獲刑3年3個月

嘀哩嘀哩網站（俗稱「D站」）創始人溫博特涉嫌未經著作權人許可下，通過網站向公眾傳播多間公司的共6000餘集享有許可使用權的作品，並發布廣告謀利。他周四（26日）侵犯著作權罪成，於上海市徐匯區人民法院獲刑3年3個月。

庭審現場。（澎湃新聞）

案情指，溫博特2015年6月至去年初經營D站等網站，期間僱傭鄭東杰、林星先後擔任公司在線部主管，負責網站影視作品的播放、下載等技術管理，並僱傭女友黃婷擔任商務部主管，負責網站廣告招商等。他們在未經著作權人許可下，卻通過網站向公眾傳播上海童園文化傳媒有限公司、北京愛奇藝科技有限公司、深圳市騰訊計算機系統有限公司、上海新創華文化發展有限公司等權利單位享有許可使用權的作品，結果今年6月4、5日分別被抓獲。

4人到案後對主要犯罪事實均供認不諱，上海市閔行區人民檢察院認為，眾被告以營利為目的，未經著作權人許可，通過信息網絡複製發行他人的影視作品，情節特別嚴重，涉嫌侵犯著作權罪。

D站被指播放數千集侵權作品。（資料圖片）

法院認為，被告溫博特在本案中屬主犯，其餘三人屬從犯，眾被告均自願認罪認罰，可依法從寬處理，惟溫博特未得到被害單位的諒解，不適用緩刑。最終，溫博特侵犯著作權罪成，一審被判有期徒刑3年3個月，並處罰金100萬元（人民幣．下同），同時被禁止至刑罰執行完畢之日或者假釋之日起3年內從事互聯網視頻網站職業。

至於其餘3被告同樣罪成，其中鄭東杰、林星皆被判處有期徒刑2年，緩刑2年，並處罰金10萬元；黃婷則被判處有期徒刑2年，緩刑2年，並處罰金5萬元。三人在緩刑考驗期限內，亦禁止從事互聯網視頻網站職業，其違法所得亦予以追繳，查獲的本案贓證物品予以沒收。

（澎湃新聞）