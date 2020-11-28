抽中Lincoln豪車卻遭主辦方賴賬是模型　上海女告上法庭獲判勝訴

上海的羅女士去年參加抽獎活動，幸運地抽中價值超過40萬元（人民幣．下同）的「Lincoln」豪車大獎。 惟主辦方事後竟稱獎品是為員工準備，只是抽獎時出現「紕漏」，要求作罷。在羅女士多次追討下，主辦方再改口稱獎品是一盒豪車模型。 羅女士一怒之下將主辦單位告上法院，法院最終認定既然主辦方有承認羅女士是獲獎對像，贈與合同成立並且有效，就應按照約定履行義務，遂判決主辦方要向羅女士交付涉事豪車。

據了解，作為會員的羅女士，當時是經朋友邀請參加該會所舉辦的「三八女王節」活動，並且抽中「Lincoln」豪車大獎。主辦單位事後卻表示，由於活動出現「紕漏」，實際上獎品應是內定給員工。羅女士多次與主辦單位協商後，主辦方再提出改為送予一盒「Lincoln」豪車的模型。

羅女士抽中「Lincoln」豪車大獎。（網上圖片）

內地傳媒報道，羅女士是合法合理參與抽獎，主辦方一方面沒有事先聲明僅限員工參加，另一方面抽獎活動本質是「贈與」，「既然主辦方已經舉辦抽獎活動，並且羅女士已經中獎，那麼在兩者之間，贈與合同已經成立」。按照國家法律法規，整件事並未有違反強制性規定，也沒有違背任何公序良俗，羅女士是有權利獲得獎品。

報道又稱，主辦方大可以「耍賴皮」撤銷贈與，因為依法不得撤銷的僅是具有救災、扶貧、助殘等公益、道德義務性質的贈與合同。不過，由於主辦方在與羅女士後續協商時，主動宣稱獎品實際是一盒豪車模型，換言之主辦方是承認羅女士是獲獎對像，贈與合同並未被撤銷，只不過對贈與物的理解有所「誤會」。

羅女中獎後，主辦方竟賴賬稱獎品應是為員工準備，後來更改口稱實際是「Lincoln」豪車的模型。（影片截圖）

報道表示，主辦方與包括羅女士等其他在場人，都是心智健全的完全民事行為能力人，對客觀事物的理解均達到理性謹慎的標准，「試問當時在場的參與者，誰能想到獎品林肯車（並且標牌上還顯示了車輛）會是一個模型？單方面牽強地將其解釋為車模，一般社會公眾絕對難以接受」。是故法院在周三（25日）的判決中認定，主辦方賭與的標的物，就是一部實實在在的「Lincoln」豪車，主辦方應當按照約定履行義務，向羅女士交付涉事豪車。

（綜合報道）