汕頭18歲男娶14歲少女　官方：為自由戀愛，已責令女方回原家庭

內地上周六（28日）網傳一段廣東汕頭市一對年輕男女結婚的片段，雙方均未滿18歲。 該市潮陽區貴嶼鎮政府周日（29日）通報稱，經查，片中17歲少年盧某及13歲少女莊某是自由戀愛，上周四（26日）按照農村風俗舉行婚禮，但未到民政部門申辦婚姻登記。貴嶼鎮政府和區民政部門已責令女方回歸原家庭，由家長履行監護職責。

通報指，盧某為貴嶼鎮鳳新村村民，1年前與鄰村的莊某自由戀愛，兩人已退學，因雙方父母法制觀念淡薄，遂於近日為雙方按照農村風俗舉行婚禮。網傳片段顯示，涉事男女坐在紅桌前用餐，桌上放有紅蠟燭及「囍」字樣裝飾。

貴嶼鎮政府和區民政部門已對雙方家長進行法律制度教育，責令其讓女方回歸原家庭，由其家長履行監護職責。同時，將進一步對雙方當事人展開心理疏導，教育引導其樹立正確的婚姻觀念，並勸導其複學。貴嶼鎮政府將與民政、教育、公安等部門展開進一步調查。

內地法定結婚年齡規定，男性不得早於22歲，女性不得早於20歲。同時，部分民族自治地方的立法機關有權結合當地民族、婚姻家庭的具體情況修改法定婚齡，例如寧夏、新疆、內蒙古、西藏等自治區和部分自治州、自治縣，均以男性20歲，女性18歲作為本地區的最低婚齡，但上述變通規定僅適用於少數民族，不適用生活在該地區的漢族。

（綜合報道）