吸毒人員殺害雲南億萬富翁判死　死者家屬稱仍有「幕後兇手」

雲南文山州63歲億萬富翁王華聰，前年8月被吸毒人員馬壽聰用車撞傷後殺害。由於雙方事前沒有任何瓜葛和交往，家屬懷疑是一宗策劃周密的「僱兇殺人」。文山壯族苗族自治州中級人民法院近日開庭一審宣判，馬壽聰犯故意殺人罪成被判死刑。 受害者家屬周一（11月30日）收到判決書，表示對判決結果沒有意見，但認為本案有幕後兇手，下一步將向檢察機關遞交材料，希望找出真兇，依法追究其刑事責任。

王華聰（右）2018年被人殺害。（網上圖片）

事發於2018年8月7日，馬壽聰開車尾隨王華聰，其後將對方撞倒，並持刀向王的身體、頭部連刺數刀。王華聰的鄰居何全齋聽到撞車聲後出門查看，立即上前阻止馬壽聰繼續動手。雙方一度對峙，待馬壽聰離開後，何全齋發現王華聰已癱倒在地流血，遂立即開車將他送到醫院。王華聰最終搶救無效死亡，經硯山縣法醫鑑定中心鑑定，為急性失血性休克死亡。

馬壽聰先後於文山州硯山縣及廣東的戒毒所強制戒毒。他供述稱，多年前曾通過兄長馬壽興，花50萬（人民幣，下同）現金入股王華聰的硯山縣安瑞礦產資源開發有限公司，後來公司關停，他一直沒有取回錢款。直至前年7月，兄長再次表示王不肯還錢，於是他萌起殺死王華聰的念頭。

馬壽聰曾入股安瑞礦產資源開發有限公司。安瑞礦產最終因鐵礦市場蕭條而倒閉。（紅星新聞）

他當年7月28日從江西九江回平遠鎮。馬壽聰表示，回家後除了每天打麻將，就是四處尋找、跟蹤王華聰。案發當天，他從兄長家中取走一把35厘米長的黑色刺刀及一條2米多長的鋼管，隨後駕車出門；他曾試圖找2人做幫兇，但最終無果。

公開資料顯示，王華聰是雲南文山州華聯房地產開發有限責任公司執行董事，曾在當地經營多家礦產公司和冶煉廠，曾與馬壽興經營礦山生意，交往密切，後因為經濟糾紛翻臉。死者家屬透露，兩人超過6年沒有來往，直至事發前幾個月，王華聰發現自己一處價值上千萬的房產，在2009年被過戶至馬壽興兒子馬藝文名下後轉賣，於是委託律師維權。

律師表示，馬藝文一方在庭審中出示買賣合約，但鑑定證實合約上王華聰的簽名為偽造；對方解釋，雙方當時口頭委託第三者幫忙辦理並簽字。家屬透露，王華聰找律師準備起訴馬藝文，馬壽興卻突然頻繁聯繫他；案發後從律師口中得悉，王華聰在出事當日原定與律師在硯山縣見面，商量起訴馬藝文轉賣房產一案，「所有的細節似乎都指向什麼，但是又證明不了什麼」，不相信會有這麼多巧合。

（紅星新聞）