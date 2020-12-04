廣西男當街虐死小貓　起腳猛踢踩踏逾2分鐘不斷氣不收手

廣西南寧市驚現虐貓事件，一名男子日前經過東葛思賢路口時連續多次用腳飛踢、踩踏一隻在鋪面門口蹲着的小貓，最終導致小貓死亡，殘忍行為令人髮指。影片傳出後引發網民關注，翌日有民眾發現男子行蹤，於是聯手攔住他並報警。目前，男子已私下向小貓主人道歉，並賠償200元人民幣，至於事發動機，警方仍在調查了解中。

事發於周二（1日）晚上9時17分，穿上白色球鞋的男子途經一生果舖時，發現一隻小貓蹲在店鋪門口人行道上，觀察幾秒後，他突然折回到小貓身旁並以左腳飛踢其身軀，再多次用腳踹、踩、跺牠，令人心寒的獸行持續足足2分多鐘，全程被閉路電視拍下。然而更滅絕人性的一幕緊接而來，當離開現場前，他觀察到痛苦掙扎的小貓仍尚存一口氣，於是竟用腳直跺小貓頭部，一擊斃命。

經核實，店內人員事發期間未知情，直至鄰居告知後才得知。而死去的小貓為中華田園貓，是生果舖老闆從河池帶來飼養。店員稱與施暴男子並不相識，也未知其具體動機，因擔心被報復故未即晚報警。

事件曝光後引發網民關注，翌日晚上8時許，有市民在東葛思賢路口附近了解情況時，正好遇到一名與片中事主相似、衣服一樣的男子，於是上前盤問，雙方發生語言衝突。

涉事男子隨後及生果舖老闆、店員等人一同到派出所錄口供，協商解決事件。男子自稱是因小貓在大街上拉屎，他才施暴，惟其中一名店員表示該店設有貓砂，閉路電視也證明小貓當晚沒有亂拉。最終，經協商，男子私下向店方及負責人道歉並賠償。對此有網民批評男子行為有違社會公序良俗，呼籲有關部門應加快立法，遏制公眾場合虐待動物的行為。

（南國早報）