CHANEL涉虛假廣告在上海被罰20萬元　普通面膜乳霜宣傳能美白祛斑

著名法國時裝品牌CHANEL中國分公司，近日被上海靜安區市場監督管理局行政處罰20萬元，理由是發布虛假廣告。 內地傳媒報道指，CHANEL被罰是因廣告中使用與美白、祛斑的字眼，但實際上相關產品只是普通化妝品，做法屬於誤導消費者購買，並且已引起兩宗消費者投訴案件。

據了解，涉事化妝品共有兩款，其中一款為在2016年12月起銷售的「香奈兒奢華精粹乳霜（輕盈）」，CHANEL在官方網站上宣稱「護膚功效：……色斑淡化」。另一款是2018年3月起銷售的「香奈兒光采晚安修護面膜」，有「護膚功效：……2.抑制黑色素」、「產品配方：……抑制色素-白梅精粹抑制黑色素生成是光采晚安修護面膜的第二大核心功效……」等描述。

「香奈兒光采晚安修護面膜」的廣告頁面點擊瀏覽量共有726次，售出商品121件。至於「香奈兒奢華精粹乳霜（輕盈）」 廣告頁面點擊瀏覽量則有21231次，售出商品27件。上述廣告已於2018年6月15日被修改。

從CHANEL中國官方網站上可見，「香奈兒奢華精粹乳霜（輕盈）」的售價為3300元，「香奈兒光采晚安修護面膜」則為700元，價值不菲。功效描述部分，兩者如今已大致相同，都有提及保濕、緊緻、令肌膚更加光澤及有彈性等。

市監局指，根據國家食品藥品監督管理總局進口非特殊用途化妝品備案憑證的商品配方顯示，涉事化妝品的配方中不具備美白祛斑功效的成份，當事人也無法提供證明是具備廣告中所稱美白祛斑功能的實驗報告，故已構成發布虛假廣告的違法行為。

報道並提到，事實上CHANEL已非首次被罰。在2017年，CHANEL被指違反銷售不合格服裝的規定，「生產者、銷售者在產品中摻雜、摻假，以假充真、以次充好，或者以不合格產品冒充合格產品」，被上海黃浦區市場監督管理局罰款130萬元，並且要沒收產品及約沒收約41.4萬元違法所得。

（綜合報道）