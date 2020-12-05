南京女大生疑邊炫富邊申領貧困補助　名下更有200萬註冊資金公司

江蘇南京大學一名明姓女學生近日被指在微博上頻頻炫富，曬出高水平的消費紀錄，短時間內光買衣服就能豪花數萬，名下還有一家註冊資金達200萬元（人民幣．下同）的公司。但她同時卻又申請領取貧困補助，被質疑生活動態與其貧困生身份不符。 事件曝光後引起熱議，南京大學工作人員周五（4日）表示，校方已經介入調查。

報道指，就讀商學院的明女在2018年至2019年期間，曾參加南京大學的貧困生能力培訓課程「雨花斑斕成長計劃」。她曾向同學稱，其大一申請貧困生時，家中親人患病了，今年已停止申請。

惟網民近日發布《如何看待南京大學商學院某明姓女生「一邊凡爾賽一邊領貧困補助」的操作？ 》的帖子爆料，指明女貧困生身份到期後，依然申請了專為貧困生而設的「德旺獎學金」，金額為1萬元。

與此同時，明女在微博上曬出的卻是較高的消費水平，如暑期赴上海實習3個月，光買衣服就花了4萬，又曾參加香港大學、香港中文大學的寒假自費項目，還包括「日常準備留學的費用」、「購買某奢侈品品牌的裙子」、「在某連鎖KTV存有千元消費卡和酒」等。目前明女微博的內容已搜不到，微博名稱也已更換。

多名自稱是明女高中同學的人士向內媒透露，指明女曾經告訴同學自己家庭是小康水平，衣食無憂，其在大學時每月生活費為1500元至2500元左右，如算上寒暑假做兼職家教的收入，一個假期能有1萬元左右。而明女的父親據指是某縣政府公務員，曾在高考後給明女買了一萬元左右的iPhoneX手機，其母親雖無固定工作，但也曾做過一些生意，「在縣城裏相對算有錢的」。

此外，明女還被指名下有一家註冊資金達200萬元的公司，內媒曾致電該公司工商登記電話，接聽人員承認公司已通過第三方轉給南京大學學生明女。

事件持續發酵下，南京大學工作人員表示，上述「雨花斑斕成長計劃」培訓課程的申請條件必須是學校的貧困生檔案庫內的學生。而德旺獎學金評定條件是品學兼優，同等條件下家庭貧困學生優先，雖然申請條件並不嚴苛，但確實是力推貧困學生。

目前學校正在介入調查，工作人員透露，德旺獎學金的發放學生尚在評定當中，「我們會經過細緻調查，給不管是哪一方的學生，都有一個說法的」。

（綜合報道）