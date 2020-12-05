遲到2分鐘被拒登機　內地婦大發雷霆揚言「要全國最大的點擊量」

內地社交平台近日熱傳一段影片，片中一位自稱在哺乳期的女子因遲到無法登機，她要求航空公司再派一輛接駁車將她送到飛機登機處，但遭到拒絕。 女子其後在候機室大發雷霆，怒斥工作人員不近人情，阻礙她為孩子餵奶，並引起眾人圍觀，她看到旁人在拍攝時更揚言「我要全國最大的點擊量」、「我就想上熱門」。

綜合內媒報道，事發在12月4日的杭州蕭山國際機場90號登機口，涉事女子乘坐的是浙江長龍航空航班，原定從杭州飛往秦皇島，早上6時50分起飛。

浙江長龍航空的值班王姓經理表示，該航班登機口關閉時間為上午6時30分，涉事女子到達登記口的時間為6時32分，當時登機口已經關閉，「她說自己的錶並沒有到6點30分，但在我們的候機大廳是有鐘的，上面是機場統一調準的時間。」王經理還說，當時在系統裏看到這位女士已經過了安檢，但是沒來登機，於是在登機口還特意人工廣播了兩三遍，希望她盡快過來，遺憾的是沒有看到她出現。

對於大鬧候機室一事，王經理憶述，涉事女子當時稱自己家裏有個孩子等著餵奶，她是哺乳期的母親。女子在影片中質問：「差一分鐘就不能協調一個擺渡車嗎？」王經理表示，已反覆向對方解釋，飛機上有100多名旅客，不可能因為她耽誤其他旅客的行程，希望她能夠理解，並告知有後續航班的話可以乘坐。

惟涉事女子當時情緒非常激動，王經理稱，「到後面她索性躺倒在地上，因為下一班航班旅客也要登機了，她這樣會影響到後續航班，工作人員實在沒辦法，只能選擇報警。」

女子後來從地上爬起來，她表示不相信登機口是6時30分關閉的，繼續指責是航空公司提早關閉。王經理隨後陪她到機場公安處調取監控查看，「監控顯示，登機口是6點30分關閉，她到達的時間為6點32分半。」據悉，女子情緒逐漸平靜後，工作人員陪她到櫃枱辦理退票手續並購買了新的機票。

事件在網上引起熱議，惟網民意見兩極，有人認為機場確實可以「人性化一點點」，也有人批評涉事女子是無理取鬧：

「規矩就是來遵守的，雖然有特例可以列外。但是如果你晚一分鐘要特例 ，他晚一分鐘也要特例，那所有的規定、法律就失去意義了。」 「特殊情況真的可以再安排一下。」 「機場可以延遲三五個小時，人家晚一分鐘就不准登機，確實霸道。」 「態度好點有商有量沒准還能給你協調，態度那麼差只能按照規矩辦事了。」 「其實角度不同而已，哺乳期的媽媽奶脹起來真的很難受。不能只是評價她無理取鬧。」 「哺乳期和遲到有因果關係嗎，為啥這麼理直氣壯啊？」

（綜合報道）