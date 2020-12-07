安徽巴士司機疑偷狗殺狗　公司：協助處理遭毒殺狗隻，剝皮做鞋墊

內地網傳安徽合肥廬江縣一名巴士司機，在路邊偷狗再當場殺害剝皮，手法嫻熟、殘忍。巴士公司上周六（5日）解釋，該狗不幸被毒死，司機協助處理屍體才將牠帶走，剝皮是因為想用狗皮做鞋墊。 廬江縣公安局城郊派出所回應稱，部分民眾可能只看到後面的處理情節，才引起誤解。惟網民不接受上述解釋，紛紛怒斥巴士公司及警方「推卸責任！信口雌黃！」，又提出有多種處理狗隻屍體的方法，質疑有關說法太牽強。

微博帳號「中國小動物保護志願者」發圖文稱，廬江縣一名巴士司機將路邊一隻狗直接帶走當場殺害，圖片顯示有兩人在路邊將一隻黑狗掛在樹上剝皮，其中一人身穿巴士司機的制服。

司機將狗隻掛在樹上剝皮。（微博）

廬江城鄉客運有限公司確認，事發於11月3日上午7時許，涉事者為該公司的代班司機，當地郵政所養的一隻狗不幸被毒死，急需處理屍體。由於郵政所的職工不忍心處理狗隻屍體，司機又曾做過屠宰豬隻的工作，可能對方認為他懂得處理，才將屍體交給他；司機將屍體帶走後，下班前拿到車站旁邊剝皮。

網傳消息稱司機殺狗。（微博）

客運公司工作人員稱，網傳照片引發輿論，公司及警方已就此調查，涉事司機已被停職處理，待公安機關調查結束後視情況復工；雖然事件不算違章違規，但行為不妥，公司將加強教育，讓涉事司機往後處理相關事情時注意細節。

網傳涉事司機駕駛的巴士。（微博）

事件在網上引起爭議，網民認為司機處理狗隻屍體的手法不妥，「處理屍體需要剝皮嗎？」、「裝在一個紙盒子埋掉就行了」，質疑「協助處理屍體」的說法太牽強，明顯是掩耳盜鈴。有網民提出，「既然（司機）會做狗皮鞋墊，就不會自己縫個棉鞋墊？」，更稱上述解釋根本是狡辯，「當網友是傻子吧」。

（紅星新聞）