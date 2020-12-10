上海警方破獲非法境外期貨交易大案　自製軟件非法入金逾700億元

上海警方周四（10日）公布，近日搗破一宗特大非法經營境外期貨案，有犯罪集團利用「逸富國際」交易軟件招攬客戶從事境外期貨投資牟利，涉及全國非法入金總額超過700億元（人民幣，下同）。 警方表示，此案為全國首宗以交易軟件為突破口，對全部非法經營團夥進行全面打擊的案例。

今年1月，上海市公安局經偵總隊發現，有不法分子大肆招攬境內投資人非法從事境外期貨交易，於是成立專案組展開偵查，並迅速搗毀一個以吳某為首的非法經營集團。

經查，吳某在網上發現上海市某信息技術有限公司專門研發了一款具備境外期貨交易、分倉管理帳戶、清算提成等功能的交易軟件，只要透過該軟件，他就可以招攬客戶從事境外期貨投資，從中賺取交易手續費。

警方拘捕疑犯。（上海警方）

吳某於是利用該交易軟件，並在不具備經營資質的情況下，夥同他人不斷發展下游代理和客戶。只要客戶透過該軟件每完成一筆交易，吳某等人便可從中賺取每筆約50元的手續費。截至案發，該集團有逾1000名客戶使用該軟件做境外期貨交易，總入金金額達1.29億元。

為徹底斬斷非法跨境期貨交易通道，專案組深入調查提供交易軟件的公司及其實際控制人方某。經查，方某在2017年因發現經營境外期貨交易業務有利可圖，於是開發一款專門針對香港期貨市場的境外期貨交易軟件。

有不法分子利用交易軟件招攬客戶從事境外期貨投資牟利。（上海警方）

方某通過在境外開立個人期貨交易帳戶，獲取境外期貨經紀商的接口和授權碼，進而利用該軟件搭建非法跨境期貨交易通道，並在網上大肆宣傳，吸引吳某等客戶使用。其中，只要吳某的客戶每完成一筆交易，方某便從中抽取每筆約1.5元的費用。

警方全面研判該交易軟件後台的數據和涉案資金流向，梳理出全國其餘56個同樣利用該交易軟件非法從事境外期貨交易的非法經營團夥，累計非法招攬客戶入金開展境外期貨交易700餘億元。

警方拘捕疑犯。（上海警方）

今年7月，上海警方提請公安部發起「雲端行動」，針對涉及全國其他15省市的49個非法經營團夥開展打擊。截至目前，上海市拘捕的90餘名疑犯中，已有60餘人因涉嫌非法經營罪被警方依法移送檢察機關審查起訴，其餘則被依法採取刑事強制措施。