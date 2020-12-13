與妻爭執半夜持菜刀砍櫃員機警車洩憤　浙江男坦言：我就想坐牢

浙江杭州市男子程某，本月初因與分居兩地的妻子爭執，竟在凌晨時分手持菜刀狂砍櫃員機，甚至用刀砸碎一輛警車的車窗，當場被警員拘捕。警方表示，程某被捕後供認不諱，稱自己「就是想坐牢」，他目前已被刑事拘留。

杭州錢塘新區下沙派出所本月5日凌晨2時25分接獲銀行工作人員報案稱，一名男子疑似手持菜刀狂砍櫃員機。經查，程某當晚毀壞櫃員機的鍵盤及閉路電視鏡頭，又隨手在街邊檢起磚頭砸碎櫃員機周邊的防護窗，之後更用刀砸碎正在巡邏的警車車窗。

警員表示，當時正坐在車內副駕駛座，突然聽到一聲巨響，轉頭一看發現副駕駛座的車窗玻璃已經破碎，程某其後將菜刀扔到地上。警員續稱，程某被制止時身上沒有酒味，又沒有反抗，並直接承認自己毀壞櫃員機及警車車窗，沒有想逃跑或辯護，只稱自己只想坐牢。

據了解，程某與妻子結婚2年，去年6月開始兩地分居，妻子在深圳照顧孩子，他則在杭州打工。兩人經常發生爭執，事發當晚亦因經濟問題起口角，程某因此情緒失控，在大肆破壞後更拍攝短片給妻子看。

銀行工作人員指出，櫃員機防護艙整體變形，外圍玻璃全部破碎；櫃員機電子顯示屏、密碼鍵嚴重受損；2個防護艙內的閉路電視鏡頭、對講機、報警按鈕亦損毀，估計維修費用約7萬元（人民幣，下同）。另外，警車副駕駛的車窗完全被砸碎，維修費約需600元。案件有待警方辦理。

（綜合報道）