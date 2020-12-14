比特幣炒賣蝕2千萬　大連男刺斃女兒攜妻跳海：想一家三口在一起

遼寧大連男子鄭大偉，因為炒比特幣（Bitcoin）虧損2千萬元（人民幣，下同），將女兒殺害後，攜著妻子跳海自殺。妻子撒手人寰，他自己則被救起，隨後被警方逮捕。 至於為何要殺死女兒，他向法官表示，「我和我妻子想一起自殺，我們想一家三口在一起，所以要先殺死女兒。」

12月8日，一家三口中唯一生還的鄭大偉被指控故意殺人罪，在大連中級法院受審。根據鄭大偉庭上供詞，他大學畢業後一直從事自由職業，「玩金融」。時下炙手可熱的比特幣是其主要投資項目，令他一度賺進不少錢，身價直逼千萬。1990年出生的妻子雖然年輕，也在家當起了全職太太。

炒比特幣為鄭大偉賺進不少錢，也是他夢魘的開端。（資料圖片）

然而，比特幣的巨額波動讓春風得意的鄭大偉迎來了一場滅頂之災。因為動用資金槓桿參與炒作，到今年6月初，他已經虧損2千多萬元，當中包括他的積蓄，還有父母的400萬元、外父外母的50萬，以及向親戚們借的錢。

夫妻倆尋死「放不下女兒」

辛苦積攢的家產一朝輸光，還欠下至親好友的大筆債務，令鄭大偉打算自殺。他說，自己一開始只打算自己死，後來妻子苦勸自己無果，決定與他「一起走」。6月17日晚，鄭大偉把買來的安眠藥拿回家，寫好了遺書。擔心藥效不夠，他們還考慮打開煤氣。但是，由於「放不下女兒」，他們一直猶疑到午夜時分也沒有進一步行動。

鄭大偉的辯護律師稱，鄭妻先提出，孩子交給別人撫養她不放心，「咱們把孩子一起帶走吧。」於是，鄭大偉先用刀刺進了3歲女兒的頸動脈，等女兒沒了呼吸沒了心跳，才用女兒常蓋的毛巾被包裹起遺體，與妻子一起出門。6月18日凌晨，他們把車開上星海灣大橋，先將孩子的屍體扔進大海，之後兩人再一起跳海。當日下午5時30分，妻子王某遺體被打撈上岸。

被告請求法院判處死刑

鄭大偉在庭審中表示，希望法官判他死刑。但其辯護律師卻提出，鄭大偉的堂哥和堂姐分別患有精神病和抑鬱症，鄭大偉可能也有家族病史，因此申請對鄭大偉進行精神鑑定。律師又指，最早提議殺死女兒的是妻子王某，把刀從廚房拿到臥室的也是王某，「在室內煤氣閥門的左右兩側，都有妻子的指紋。這說明殺害孩子的主要因素在其妻子。」

律師又表示，鄭大偉生活中一直很聽妻子的話，妻子在家庭中佔據主導權和決定權，起初鄭大偉只想自殺，因為妻子的教唆才在殺死女兒後夫妻投海。律師認為，考慮到不放心孩子交給他人撫養才殺害孩子，犯罪性質並非特別惡劣，且鄭大偉在看守所內還多次嘗試自殺，證明其已經深深懺悔和自責，請求法院從輕處罰。

對於律師的辯護意見，鄭大偉一概否認，稱「殺孩子的主意是我出的，刀也是我拿到臥室的。是我打開的煤氣閥門」、「我家親屬沒有精神病史」、「雖然我妻子是自殺，但是她也是因我而死」，並請求法院判處自己死刑。該案未當庭宣判。

（綜合報道）