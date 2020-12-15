重男輕女？杭州姐弟被咬染瘋狗症　家人只供兒子打疫苗疑致女病亡

近日，一則杭州蕭山區疾病預防控制中心簡報在網絡中流傳。簡報顯示一個家庭早前從朋友處帶回一隻小狗飼養，及後家中一對姊弟遭狗隻咬傷。男孩因及時注射瘋狗症疫苗而沒有大礙，惟女孩曾向家長說自己也被犬所傷，但未被重視，最終因感染瘋狗症導致腦死亡。不少網民質疑該家庭存在「重男輕女」，令女孩情況被忽視。

杭州蕭山區疾病預防控制中心簡報在網絡中流傳，其後證實文件內容屬實。（網絡圖片）

據內媒《紅星新聞》15日報道，網絡中流傳的文件內容屬實。文件為浙江大學醫學院附屬兒童醫院通過「中國疾病預防控制信息系統」報告杭州蕭山區的1宗瘋狗症病例。

文件顯示，中二女生姜某於11月6日晚餐後在家中出現右手發麻感覺，並伴有疲乏及周身不適等，但未引起家人重視，未就診。8日上午，姜某前往醫院就診。9日姜某出現呼吸困難，症狀進一步加重，被收入深切治療部治療，因其煩躁不安，醫院予以鎮靜等對症治療。姜某自13日開始逐漸進入昏迷狀態，16日開始出現瞳孔散大，目前已處於腦死亡狀態。

文件又顯示，今年5月該家庭從朋友處帶回一隻小狗飼養，9月該犬曾咬傷姜某弟弟，而弟弟有及時注射瘋狗症疫苗，姜某則曾向家長說起自己在7月也曾被該犬傷過，但未被重視，故未處理傷口，未就診，未注射瘋狗症疫苗。

上述簡報在網絡上流傳後，引起網友對於該家庭「重男輕女」的質疑。蕭山區疾病預防控制中心傳防科一名工作人員表示，「從我們工作人員看到的角度，這個家庭不存在重男輕女。本身現在打狂犬病（瘋狗症）疫苗就比較廉價，而且這戶家庭，為了這個孩子已經傾盡所有。杭州的醫療機構用了最好的手段來治療，從經濟上來看不知道花了多少錢了，不可能是重男輕女」。

事情發生地蕭山區北幹街道興議村村委會工作人員表示，「他們家的女兒有14、15歲，她可能稍微（被狗）輕抓了一下，所以沒有和家長說。等到弟弟被狗咬傷了，她和家長說自己可能被狗抓過。」該工作人員又指，可能是父母以為女兒最初被抓傷的時候沒有出聲，才以為是小事。

（綜合報道）