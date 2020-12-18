素人變明星︱四川藏族美少年丁真赴成都　航班及身份訊息外洩被賣

四川甘孜州理塘縣藏族男子丁真早前在網上爆紅，被封為「甜野男孩」。然而有網民周四（17日）在網上曝光一張疑似黃牛黨的朋友圈截圖，顯示其公開出售丁真飛四川成都的航班號和證件號。 理塘縣文旅體投資發展有限公司負責人張先生證實，丁真確實已於周四到達成都，但並不知曉其航班信息被洩露一事，決定立即報警。

丁真已於周四到達成都。（紅星新聞）

內媒當日透過閒魚App向一名為「陳二二520」的代拍詢問丁真是否已到成都，獲回應「上午已經到了」。對於如何取得航班號，該代拍未有正面回應，僅稱是通過「自己的辦法」獲取。他進一步表示，可以出售丁真離開成都時的航班號，但買家須先購買他的代拍服務，約300元人民幣便可以打包，包括幾百張圖。

事件曝光後，不少網民紛紛認為倒賣航班信息違法，指丁真雖是公眾人物但也不能洩露其個人隱私，應該整治這種違法行為。

對此，四川英濟律師事務所高級合夥人、副主任陳逢逢律師表示，肆意散播丁真航班號信息或個人身份證的行為涉嫌違法，向他人出售或者提供公民個人信息，情節特別嚴重者可處3年以上7年以下有期徒刑，並處罰金。四川泰仁律師事務所首席律師李建宏則指出，無論普通人還是公眾人物的個人信息、航班信息洩露均涉及網絡安全、個人信息保護等，若致嚴重後果可能會被追究刑事責任。

（紅星新聞）