浙童打哭4名外籍女童要對方「滾出中國」　其父稱小孩打人很正常

浙江金華一名男童近日在兒童遊樂場所動手毆打4名外籍女童，還罵道：「死老外，不要在我們中國的地盤，滾出去！」 事後，男童父親表示，「小孩子打人很正常。不服，那你就去報警啊。」

微博用戶「@安娜小A」上周六（19日）發布影片爆料，上周五（18日）晚，家長帶著4名外籍女童約在吾悅廣場的蹦床公園玩。有個小男孩看到後，就罵她們「死老外！不要在我們中國的地盤上！滾出去！」女孩與他對罵，他便過來打她們，把這4個小女孩全部打哭了。

男孩將外籍女童打倒在地。（影片截圖）

安娜小A表示，男孩父親看完閉路電視，明知道是其子打人在先，還拒不道歉，甚至表示「小孩打人很正常」、「道甚麼歉！你不服報警好了！」，對方態度極其囂張，令安娜小A不禁感慨：「孩子也許不懂事，但是看到這位父親，也不難看出為甚麼你的孩子如此素質了！」

事件引發不少網民熱議，批評男童父親「小孩打人很正常」的說法荒謬，也有人認為，男童小小年紀已被培養出「狹隘的民族主義」：