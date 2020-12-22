華為「小公主」姚安娜開微博曬自拍　用舊款華為手機網民咁樣睇

自華為捲入中美角力之後，向來低調的任正非家族就被推到鎂光燈下。除了長女孟晚舟之外，任正非的小女兒姚思為（又名姚安娜）也開始被外界關注。

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12月21日，姚思為首次開通微博帳號，第一篇貼文就是曬自拍照，並發文「冬至快樂 北京好冷呀」。照片中可以看到，姚思為身穿黑色運動服、綁了馬尾髮型，五官精緻，僅一天該微博帳號就有吸引4萬人關注。

網民不但稱讚姚思為「高顏值」，更發現她沒有使用華為最新的Mate 40手機，而是用Mate 30 Pro。因此，有網民留言促她「手機該換了」，也有人感嘆「看來Mate 40系列太難搶了」。

內地網民在姚思為微博留言區討論華為手機Mate 40。（微博）

就在12月20日，姚思為還在社交平台曬出一組照片，稱自己這個假期仍然在等待錄取通知書。照片中，她在聖誕樹邊擺造型。

相比姚思為，任正非的大女兒孟晚舟目前仍在加拿大進行引渡官司。此前12月3日，美國《華爾街日報》引述知情人士透露，美國司法部正與遭加拿大警方「應美國發布的逮捕令」拘押的華為首席財務官討論一項協議，該協議將允許她從加拿大返回中國，以換取她承認部分控罪。

不過，對於這一項釋放協議，孟晚舟本人始終堅決反對，並堅信自己沒做錯什麼。2018年12月1日，孟晚舟在加拿大被捕後。曾有媒體報道稱，姚思為現身温哥華，疑探望姐姐孟晚舟。

任正非與第三任妻子蘇薇（前排右）、兒子任平（後排左一）、小女兒姚思為（後排中）、大女兒孟晚舟（後排右一）合影。（微博）

現年22歲的姚思為是任正非與第二任妻子生的女兒、孟晚舟同父異母的妹妹。她在海外留學多年，2020年6月，從美國哈佛大學畢業，主修計算機科學和統計學，曾在波士頓科技公司BrainCo實習，參與研發智能假肢。

任正非一共有三任妻子，分別是孟軍，姚凌，蘇薇。他的女兒孟晚舟和兒子任平都在華為任職，外界對他的小女兒則報道很少。任正非與第一任妻子孟軍離婚之後，任正非創辦了華為。後來，他和秘書姚凌結婚，兩人在雲南昆明生下了姚思為。和同父異母的姐姐孟晚舟一樣，姚思為隨母親姓。

被網民稱為「千億女團」。（IG：annabelballerina）

據了解，姚思為目前尚未接觸家中的企業工作，但經常會參加時尚活動，被猜測可能會進入娛樂圈發展。此外，姚思為還活躍於名媛聚會，和已故澳門賭王何鴻燊女兒何超欣等人是好友。