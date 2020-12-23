戶籍改革｜蘇州推戶籍新政：租房即可落戶　本科生可先落戶後就業

江蘇省蘇州市政府於近日印發《進一步推動非戶籍人口在城市落戶的實施意見》，當中提出租賃人口落戶、積分落戶與南京互通等舉措。

《意見》提出，落實租賃房屋常住人口在社區公共戶落戶政策，經房屋所有權人同意可以在房屋所在地落戶，也可以在房屋所在地的社區落戶，破除隱形門檻。實施省內特大城市蘇州與南京在積分落戶時，實現居住證年限和社保年限積累互認。

消息一出，就有網民議論「租購不同權」的問題，有關專家解釋道，「蘇州此舉，從政府角度說是推進高質量的城市化，從市民角度看就是要實現租購同權」。

蘇州市提出租賃人口落戶、積分落戶與南京互通等落戶相關舉措。（網絡圖片）

另外，蘇州官方人才政策發布平台日前表示，為展示蘇州引才留才的誠意，發布《姑蘇人才「青春無憂」計劃》，涉及落戶門檻、租房補貼、人才優租房、創業項目補貼等18條舉措，簡化落戶和居留流程，各區新房領證20%房源，滿足人才家庭首次購房。

《計劃》放寬了青年人才落戶限制，本科學歷及學士學位以上人員，在人事檔案轉入後即可「先落戶後就業」。此外，《計劃》將籌建人才優租房，加大對全日制碩士及以上研究生、符合各地緊缺專業目錄的全日製本科畢業生等青年人才的配租比例，租金應低於同類區域市場平均租金，優惠租賃期限一般不超過3年。

自12月14日至今，包括廣州，蘇州在內的多個城市密集推出戶籍改革政策，放寬落戶門檻。2019年蘇州實現地區生產總值19235.8億元人民幣，位居全國各大城市第六。據2018年的統計數據顯示，蘇州常住人口有逾1000萬，包括830餘萬為外來人口，其中戶籍外來人口達680餘萬。蘇州外來人口及外來人口指數均列江蘇第一。

（綜合報道）