江西男撞斃外母後逃逸　謊稱「她自己跌死」　家人勸警方勿追責

日前，江西男子謝來森騎單車時將外母王某撞死後逃離現場。警方經調查發現王男有作案嫌疑，於是對其上門傳喚。王男面對警方詢問，先是稱不知情，後又改口稱外母「自己跌倒的」。直到警方向其展示了閉路電視畫面，他才坦承犯案。 事後，謝某妻子的大哥藍某華等人還向警員表示，畢竟是自家妹夫，希望警方不要追究謝某的責任。

據內媒報道，事發當天，79歲的王某像往常一樣去筠門嶺盤古圩上趕集，當她步行到206國道盤古加油站附近時，被一輛電單車撞倒。

王某的兒子蘭某桂憶述，當天早上8點多，他接到大哥藍某華的電話，說母親出事了。他急忙趕到事發地，看到母親受傷倒在路邊，有一些人正在圍觀。藍某華夫婦和姐夫謝來森在場扶着王某坐在一旁，此時，王某已意識不清。謝來森和藍某華向蘭某桂表示，王某是自己跌倒的。眾人趕緊將王某抬上小車，送去當地的衛生院醫治。然而，當日上午，王某仍回天乏術。

事發後，藍某桂的朋友去看了一段事發地的閉路電視畫面，告訴他王某是被一輛電單車撞倒。蘭某桂於是請求警方調查真相，找出肇事真兇。警方調查閉路電視發現，當天上午8時21分，謝來森駕駛一輛電單車將王某撞倒在地，電單車同時失控倒地。

謝來森起身後，並沒有上前查看王某傷情，而是將電單車扶起坐在上面。此時，有幾名路過群眾上前查看傷者，他才加入圍觀隊伍。數分鐘後，圍觀群眾相繼離開，現場僅留下兩三人。後來，眾人將王某抬上車輛送院，謝來森則是獨自騎電單車離開現場。

謝來森涉嫌交通肇事罪，且涉嫌肇事逃逸，被警方追究刑事責任。（都市現場）

隨後，辦案警員們在受害者家屬的帶領下，上門傳喚謝來森。謝來森面對警員詢問，堅稱外母是自己跌倒。直到警員拿出事發地的閉路電視畫面，謝來森才坦承犯行。

謝來森表示，當天，因為迎面有大貨車駛來，他向右方躲避時操作不當而將外母撞倒。看到行人躺在路邊，頭向下趴着，他不敢上前。直到被到場的蘭某華詢問情況，他於是表示「一輛大貨車經過，岳母嚇了一跳摔倒的」，家人都相信了他說的話。

事發後，藍某華等人還向警員表示，謝來森是窮苦人家，且畢竟是自家妹夫，希望交警不要追究他的責任。不過，由於謝某的行為已涉嫌構成交通肇事罪，並且是交通肇事逃逸，已被警方刑事立案。目前案件正在進一步處理之中。

（綜合報道）