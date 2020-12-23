安徽漢忘帶雞腿回家被妻捅死？　兇手稱真正原因是懷疑丈夫不忠

安徽廬江一對夫妻去年一晚上發生激烈爭吵，期間妻子小羅回家拿匕首將丈夫小吳捅死。據當時媒體報道，事件竟是小吳疑似應酬回家，忘記給妻子帶雞腿所致。 不過後來庭審時小羅當庭否認「雞腿引發了血案」，真相其實是懷疑丈夫不忠。最終，合肥市中院周二（22日）一審宣判案件，小羅故意殺人罪成獲刑13年。

事發於去年4月13日晚，據內媒此前報道，當晚小吳長時間在外應酬，直到散場之後，也沒想起妻子讓他回家時帶上雞腿一事。到家後，小羅當即大發雷霆，雖然二人一度打算到樓下小食攤買，詎料期間再爆口角，混亂中小吳踢了妻子一腳，徹底將她激怒。

最後，怒不可遏的小羅上樓拿來水果刀，然後毫不猶豫地刺向丈夫。據小吳的母親表示，其孫女案發時正好在窗口目睹血案經過。事件後來也引發周圍鄰居的關注。

小羅一家原本其樂融融，最後卻悲劇收場。（影片截圖）

不過庭審期間，小羅否認事件是因忘帶雞腿所致，之所以起了殺心，是因她自前年起懷疑丈夫出軌。由於相互間的猜忌和爭吵，夫妻二人的關係愈來愈緊張，而案發當晚小吳酒後忘買雞腿和回家太遲，雙方的矛盾再次激化，才造成血案。

合肥市中院認為，小羅故意非法剝奪他人生命，行為構成故意殺人罪，對公訴機關指控的罪名予以確認。不過考量到小羅取得被害人母親和女兒諒解，可酌情從輕處理，遂作上述判決。小羅當庭表示不上訴。

（北晚新視覺）