80後富豪、游族網絡董事長林奇傳遭落毒入院　疑涉高管內鬥

遊戲公司「游族網絡」始創人、董事長林奇，日前傳出遭人落毒入院，驚動市場。遊族網絡周三（23日）晚發布公告稱，林奇日前因身體不適入院，經治療目前狀況穩定並持續好轉，惟未明確指出林奇住院的原因。 上海警方同晚在通報表示，某醫院12月17日發現39歲男病人林某疑似中毒，警方接報後立即開展偵查，發現林某的39歲男同事許某有重大作案嫌疑。目前許某已被警方依法刑事拘留，相關偵查正進一步開展中。 另外，網傳事件涉及高管內鬥，有內媒報道指，疑犯許某正是游族網路前董事、現任子公司「三體宇宙」CEO許垚。

林奇疑遭人落毒入院。（網上圖片）

遊族網絡在微信公眾號回應事件，指林奇於12月16日晚回家時出現急性不適症狀後自行前往醫院，院方第一時間聯繫警方，目前治療及調查都有明確進展，林奇正住院接受治療，各項體徵穩定。而據警方通報，疑犯許某就職於某個人投資的影視公司，上市主體遊族網絡高管與核心骨幹員工悉數在崗，公司正常運轉。

遊族網絡請公司的合作夥伴、用戶玩家及全體員工放心，並強調公司已向所在市區各級領導作匯報，同時按交易所要求做出公告，當局已作出了「重點救治、嚴格辦案、穩定經營」的指示。遊族網絡表示，希望極端的人和事都不會改變他們對這個世界的善意，更不會改變他們的目的地，「劇變無常的2020年唯一教會我們的，就是能夠認清楚，什麼才是我們始終不變要去做的事」。

據報疑犯許某正是游族網路前董事、現任子公司「三體宇宙」CEO許垚。（網上圖片）

另外，有內媒報道指，疑犯許某正是三體宇宙CEO許垚。據報許垚2017年5月加入游族網絡，2018年2月起擔任董事，惟去年1月因個人原因申請辭任董事。值得一提的是，遊族網絡今年先後拿下長篇科幻小說《三體》的遊戲開發權，並與Netflix合作開發英文系列劇集。據悉，許垚正是游族網絡拿下《三體》版權過程的關鍵角色。

遊族網絡今年先後拿下長篇科幻小說《三體》（左）的遊戲開發權，並與Netflix（右）合作開發英文系列劇集。（資料圖片）

公開資料顯示，遊族網絡成立於2009年，是A股上市公司，主營產品為《少年三國志》、《權力的遊戲》、《狂野亂鬥》等遊戲。林奇目前持有公司24.71%的股份，為控股股東。

據內媒報道，出生於浙江温州的林奇是頗具傳奇色彩，曾因「打造A股主板第一遊戲股」、「10億收購綠城足球」等而聲名大噪。在2014年6月上市時，當時年僅32歲的林奇成為了A股市場最年輕的董事長之一，身家暴漲至50多億元（人民幣．下同），入圍「2014福布斯中國富豪榜」。

其父母早年已開始創業，故林奇是「創二代」，自初中起跟隨父母在全國各地經商，為此換過不下10間學校。他後來曾自稱雖然頻繁地換校，平時學習成績也一般，但高考成績相當不錯，分數距清華大學錄取分數線只差10多分；又指自己之前的創業以失敗居多，唯獨在遊戲方面成功，而這可能與個人興趣有關。

遊族網絡成立於2009年，是A股上市公司。（網上圖片）

然而今年4月29日，遊族網絡發布《2019年度業績快報修正及致歉公告》，修正後的營收較兩個月前調減2.96億元，淨利潤調減2.93億元，調減幅度超過50%，事件引發公司股價跌停。而林奇被指在公告發出前頻繁減持，因而被質疑涉嫌違規操作，深交所更曾下發關注函。

對此，遊族網絡解釋業績下調是受新冠肺炎疫情影響，財務部門對財務信息採集受限影響了成本確認金額等；至於林奇為了償還股票質押的債務才減持，不存在違規操作和內幕交易。

（綜合報道）