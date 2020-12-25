雲南殺人犯逃亡時遇車禍變植物人　10多年後蘇醒再次逃走終被拘捕

2003年浙江湖州發生一宗搶劫殺人案，一名疑犯於逃亡途中遭遇車禍，變成植物人。時隔17年，這名疑犯蘇醒後再次嘗試逃跑，但最終被警方拘捕。他在被捕後還說，「我是一個死過一次的人，冥冥之中要我來還當年欠下的債，所以才會醒來吧。沒想到這麼多年了你們南潯的警察還記著我」。

17年前，2003年11月12日，疑犯朱某方與另外兩名共犯一起搶劫了位於湖州市菱湖鎮永豐村的一戶人家，並殺害一家三口。案發後朱某方的兩名共犯相繼被警方拘捕，而朱某方則逃亡回老家雲南，但未料卻在途中發生車禍。幾日後，朱某方被浙江南潯警方找到時已經成為植物人。

南潯警方稱，「當時醫生無法斷言朱某方還會不會再醒來。當年我們也想過把朱某方帶回湖州，但醫生說，朱某方的身體狀況很不穩定，貿然將其帶回，很有可能在路上就有生命危險」。考慮到拘捕昏迷狀態的疑犯，無法接受宣判，南潯警方最終委託雲南當地警方監護朱某方，南潯警方則每年派員到當地，確認其身體狀況。

直至今年10月18日，南潯警方接報指朱某方失踪，於是即時趕赴雲南硯山縣調查，在10月20日於稼依鎮將朱某方依法拘捕。朱某方被拘捕後向警方交代，自己不知道十幾年間發生了什麼，2018年下半年，可以逐漸聽到外界的聲音，但人還是不能動。到了今年，他開始嘗試落地活動，但知道自己仍被警察監護，所以再次逃走。

10月21日，南潯警方將朱某方押解回浙江湖洲。目前，朱某方已被依法拘留，案件正在進一步辦理中。

（南國早報）