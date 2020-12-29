洛陽東漢陵園遺址出土「光和三年造」文物　確認墓主為漢桓帝劉志

近日，河南洛陽白草坡東漢陵園遺址考古發掘出帶有「光和三年造」（光和三年即公元180年）題記的圓形石製器物，專家指光和為漢靈帝的年號，該石製器物應是漢靈帝為漢桓帝修建陵園時製造的，基本確認出土文物的墓葬為漢桓帝的宣陵。 漢桓帝劉志是東漢第十一位皇帝，在位21年期間，東漢王朝的國力逐漸衰落，漢桓帝駕崩後被葬於洛陽東南三十里的宣陵。

河南洛陽白草坡東漢陵園發掘現場出土器物上的「光和三年造」題記。（新華社）

據新華社報道，今次發現對進一步明確東漢帝陵遺址的佈局、了解東漢陵寢制度具有重要意義。負責發掘工作的研究人員王咸秋介紹稱，「此次發掘出土的紀年器物，為確定白草坡東漢陵園歸屬提供了有力證據，也是東漢帝陵地望問題的重大突破，有助於更全面了解東漢帝陵的佈局、形制」。

王咸秋介紹指，「光和」為漢桓帝的繼任者漢靈帝的年號，而漢靈帝文陵位置已經確定位於邙山陵區，因此，該石製器物應是漢靈帝為漢桓帝修建陵園時製造的，聯繫文獻記載漢桓帝的陵區位置，基本確定白草坡東漢陵園是漢桓帝宣陵。目前，東漢時期帝陵陵園的總體佈局得以確認。東漢王朝共有12座帝陵，除漢獻帝禪陵外，其餘11座均在東漢國都洛陽境內。

2003年至今，洛陽市文物考古研究院對東漢帝陵及其陵園遺址進行了大規模考古勘探和發掘。目前東漢帝陵形制及陵園佈局基本確認，逐漸拼起一幅宏大、完整的東漢帝陵陵園圖景。

據了解，2008年，宣陵作為皇陵南兆域的一部分入選第五批河南省文物保護單位。2013年5月，作為洛南東漢帝陵的一部分被國務院核定公布為第七批全國重點文物保護單位。

漢桓帝劉志（132年－168年1月25日），東漢第十一位皇帝，駕崩後被葬於宣陵。（網上圖片）

（綜合報道）