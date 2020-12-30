湖北男被指姦四旬女工　疑「私了」不遂跳窗逃跑墮樓重傷

湖北咸寧市的20歲男子張毅（化名），在當地一間足浴店接受色情服務後，再次性起，強姦並搶劫了47歲女清潔人員。事發後，3名按摩店負責人趕來對峙，張毅欲跳窗逃跑，卻不慎墮樓導致顱骨骨折。 目前，當地警方已對張毅涉強姦、搶劫一事立案偵查；3名按摩店負責人因涉嫌非法拘禁罪被拘捕。

據內地傳媒報道，事發於今年7月14日凌晨2時左右，張毅在咸寧市一間足浴店花費279元（人民幣，下同）接受了隱私部位的色情按摩服務，按摩結束後張毅決定在店中留宿一晚。留宿時他潛入另一間房，強姦了47歲女清潔人員李某，實施強姦後張毅拍了李某的裸體照片，還搶走300元錢，並揚言「敢報警，就把裸照上傳網絡」。

遭到性侵的李某聯繫了足浴店負責人，3名負責人袁某、熊某、戴某即時趕到現場與張毅對峙，對峙期間張毅提出「私了」，但是因為拿不出錢賠償，張毅趁眾人不注意跳窗逃跑，在窗外的遮雨棚上不慎墮樓，頭部撞到了樓下商店招牌的鋼筋，傷勢嚴重。

事件發生後，警方在現場採集到諸多證據，包括閉路電視畫面、李某的裸照以及李某體內提取到的精液。經初步調查，當地警方表示，足浴店一方沒有毆打張毅。但是警方卻以涉嫌非法拘禁罪拘捕了袁某、熊某、戴某。

張毅家屬則稱，他們認為張毅沒有實施強姦、搶劫行為，「要是做了這事，還不趕快走？」。據了解，張毅顱骨多處骨折，目前醫藥費已花費80餘萬元。「雖能下地走路，但晚上問他中午吃了什麼，他都記不清了，傷好了也會有後遺症」。

當地警方表示，張毅經極力搶救，暫無生命危險，但身體健康狀況仍不適合拘捕。目前案件詳情仍進一步調查中。

（上游新聞）