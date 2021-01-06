上海白領體檢異常率高達98.75%　男女健康問題頭三位隨時你都有份

內地電商巨頭「拼多多」早前有一名女員工猝死凌晨下班回家時猝死，再次引發社會廣泛關注「996工作制」等不健康的「加班文化」。 有內地媒體近日就報道，根據人力資源服務公司上海外服聯合醫學科普雜誌《大眾醫學》發布的《2019上海白領健康指數報告》，2018年上海白領體檢異常比率高達98.75%。換句話說，100名「打工仔」當中，只有不足2人是完全健康。

報告指，在2013年至2018年期間，上海白領的體檢異常率逐年上升，從2013年的94%，升至2018年的98.75%。女性方面，呈現快速上升趨勢的健康問題，排名頭三位分別是骨質疏鬆、幽門螺旋桿菌、慢性宮頸炎。慢性宮頸炎的佔比，更是在2014年至2018年期間增長近17倍。

上海白領體檢異常比率高達98.75%，100名「打工仔」當中，只有不足2人是完全健康。（視覺中國）

至於男性方面，排名頭三位的健康問題依次是血黏度升高、甲狀腺異常、慢性咽炎。血粘度升高可大可小，輕則容易引起頭痛、健忘、脫發、失眠等，重則可能會加快動脈血管硬化、腦梗塞、心肌梗塞等重大疾病。

報道又提到，事實上線上醫療服務平台「丁香醫生」的《2019國民健康洞察報告》亦有指出，70前、70後、80後、90後四個年齡層的民眾，年齡愈細，對自身的健康狀態評分就愈低。70前、70後「老一靠」，對自身的健康評分為7.2分及7.0分，相反80後、90後的「後生仔」，卻對自身的健康評分分別卻只有6.8分及6.6分。脫發、腸胃不好、皮膚狀態差、婦科是最常見的毛病，焦慮、抑鬱等心理問題的也愈來愈多。

（DT財經）