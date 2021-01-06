「前皇馬青訓負責人」被上海足協邀請講課　卻遭揭為假貨兼慣犯

「人類總要重複同樣的錯誤」，這句經典的動畫對白近日再獲得體現。 去年12月底，上海足協舉辦為期兩天的足球培訓班，並聘請了一名西亞裔講師，對方自稱曾任西甲豪門皇家馬德里駐德國青訓副總監。 然而內媒報道指，該名為Sandi Sahman的講師實際上是行騙「慣犯」，早年已曾因虛報履歷而與中國球壇結緣。

此前，上海足協聘請了資深體育選材專家、足球青訓專項選材專家、國外足球專項選材專家，於去年12月25日、26日在同濟大學舉辦了上海足協球探培訓班（第一期），當中多位講師對學員進行了授課，包括了Sandi Sahman。

同濟大學去年底舉辦上海足協球探培訓班（第一期），當中多位講師對學員進行了授課，包括了Sandi Sahman。（網上圖片）

不過內媒報道指，早在2017年5月，德國轉會市場網站（TransferMarkt）中國區管理員朱藝便揭發曾在伊朗踢球的Sandi Sahman履歷造假，當時後者偷偷將自己的數據改到了新疆預備隊，還在YouTube上傳了影片，稱央視新聞報道他加盟中國球隊。然而影片卻假得離譜，主持人播報新聞時，下方字幕是國防部就中國導彈試驗回應，右上方的小窗口卻出現事主走向球場的畫面，並展現出大牌球星的風範，完全牛頭不搭馬嘴。

另外，在Sandi Sahman的個人網站，還記錄了他球員生涯中的「顯赫經歷」，例如曾在2013年9月15日當選伊拉克運動新聞投票選出的伊拉克超級聯賽前半程最佳球員之一，並有「伊拉克伊巴謙莫域（Ibrahimović）」之稱等。而在Facebook上，他曾上傳多張照片，其中一張定位在北京的照片上，他身穿上新疆足協會徽的球衣。

最後在被朱藝揭發後，他隨即刪除YouTube上的影片，並關閉了個人網站、刪除Facebook照片。詎料事發3年後多，Sandi Sahman再次因行騙而登上傳媒版面。

實際上，1987年出生在德國漢堡的Sandi Sahman曾在德國低級別業餘聯賽踢球，後來加盟伊朗頂級聯賽球隊阿瓦士獨立，惟沒有獲得過出場機會，期間他曾在德國轉會市場篡改出場記錄為11場。

他根本不是德國足協教練員培訓講師、前皇家馬德里俱樂部駐德國青訓副總監，但卻在2016年底，通過經紀人介紹來到中國，經包裝後通過德中青少年足球交流與促進協會牽線搭橋，得以以教練的身份，通過北體大被介紹到新疆全運隊，成為「德國教練組」的一員。

（綜合報道）